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पाकुड़ पहुंचे बाबूलाल मरांडी, कहा- विस्थापितों को सरकार नहीं दिला पा रही उनका हक-अधिकार

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शुक्रवार को पाकुड़ पहुंचे. यहां उन्होंने विस्थापितों की समस्याओं को उठाया.

Babulal Marandi in Pakur
ग्रामीणों से बात करते बाबूलाल मरांडी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2026 at 9:08 PM IST

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पाकुड़: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी अमड़ापाड़ा प्रखंड के विस्थापित परिवारों से मिलने पहुंचे. उन्होंने उनकी समस्याओं को जाना और कोल कंपनी द्वारा विस्थापित परिवारों को आरएनआर पॉलिसी के तहत दी गई सुविधाओं की जानकारी ग्रामीणों से ली.

बाबूलाल मरांडी ने अमड़ापाड़ा प्रखंड के चिलगो, विशनपुर, आलुबेड़ा गांव का भ्रमण किया. विस्थापित परिवारों ने स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, रोजगार सहित कई समस्याएं रखीं.

बाबूलाल मरांडी का बयान (ETV Bharat)

कोल कंपनी पर छल का आरोप

विस्थापित परिवारों से मिलने के उपरांत नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोल कंपनी द्वारा विस्थापित परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं के नाम पर छल किया है. इन आदिवासी एवं मूलवासियों के बारे में कोई नहीं सोचता है.

Babulal Marandi in Pakur
गांव में बाबूलाल मरांडी (ETV Bharat)

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विस्थापित परिवारों को आरएनआर पॉलिसी के तहत दिए गए मकान क्षतिग्रस्त होने लगे हैं. बरसात के दिनों में कच्चे मकान की तरह पानी टपकता है. जिस वक्त विस्थापित परिवारों के लिए मकान बन रहा था. इसकी गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. जिस कारण विस्थापित परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

छोटे मकान और बढ़ता परिवार

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विस्थापित परिवारों को काफी छोटा मकान दिया गया है. उनके परिवार के सदस्य बढ़ने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या ऐसे भी घटती जा रही है. इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में जो भी आदिवासी समाज बचा हुआ है. वे पलायन कर जाएंगे और कहीं कुली-कबाड़ी का काम करते नजर आएंगे.

Babulal Marandi in Pakur
ग्रामीणों से बात करते बाबूलाल मरांडी (ETV Bharat)

सरकार को चेतावनी, लड़ाई की तैयारी

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मामले में सरकार का ध्यान दिलाएंगे. इनकी समस्या का समाधान हो. इस पर चर्चा करेंगे, यदि सरकार ने विस्थापित परिवारों की समस्या का समाधान नहीं किया तो इसके लिए लड़ाई करनी पड़े तो वह भी करेंगे.

मौके पर मौजूद रहे नेता

मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू, पूर्व विधायक दिनेश विलियम मरांडी, पूर्व जिलाध्यक्ष अमृत पांडेय, दुर्गा मरांडी, धर्मेंद्र त्रिवेदी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे.

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