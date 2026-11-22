सीजेआई और कॉलेजियम को हेमंत सोरेन के पत्र पर बाबूलाल मरांडी का पलटवार, राज्य की संस्थाओं में रिक्त पदों को लेकर सीएम को घेरा
सीजेआई और कॉलेजियम को सीएम हेमंत सोरेन के पत्र पर बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 22, 2026 at 6:33 PM IST
रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति से पहले नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम को पत्र लिखे जाने पर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है.
भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य की कई संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं में वर्षों से रिक्त पदों और नियुक्तियों में देरी का मुद्दा उठाया है. उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी सरकार की कार्यप्रणाली पर आत्ममंथन करने और रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां सुनिश्चित करने की मांग की है.
संस्थाओं में रिक्त पदों को लेकर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री ने न्यायिक प्रशासन की निरंतरता, संस्थागत स्थिरता और जनता के विश्वास को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है. लेकिन राज्य में भी कई महत्वपूर्ण संस्थाएं नियुक्तियों के अभाव में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं.
उन्होंने राज्य की पांच प्रमुख संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के कुल 23 पद रिक्त होने का उल्लेख किया है. झारखंड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित छह पद जून 2020 से रिक्त हैं. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष सहित सात पदों पर नियुक्तियां लंबित हैं. राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और दो सदस्यों के तीन पद, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित तीन पद और झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और तीन सदस्यों के चार पद रिक्त बताए गए हैं.
बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इन रिक्तियों का असर आम लोगों पर पड़ रहा है. महिला आयोग में शिकायतें लंबित हैं, सूचना आयोग में अपीलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है और जेपीएससी में नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रभावित होने से युवाओं को परेशानी हो रही है. उन्होंने लोकायुक्त का पद भी करीब पांच वर्षों तक रिक्त रहने का मुद्दा उठाया.
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर आश्वासन का जिक्र
बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी पर भी नाराजगी जताई है. उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में वह खुद शामिल थे और उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मुद्दा उठाया था. तब मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया था। इसी भरोसे पर उन्होंने चयन समिति की अनुशंसा पर हस्ताक्षर किए थे. लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी नियुक्ति नहीं होने पर उन्होंने सवाल उठाया है कि यदि उन्हें आश्वासन के बावजूद नियुक्ति नहीं होने की जानकारी होती, तो वह अनुशंसा पर हस्ताक्षर नहीं करते.
डीजीपी नियुक्ति को लेकर भी सरकार पर निशाना
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य में पुलिस महानिदेशक की नियुक्तियों को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा के कार्यकाल, अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति के बाद पद पर बने रहने तथा तदाशा मिश्रा की नियुक्ति का जिक्र किया है.
उन्होंने कहा कि तदाशा मिश्रा को 30 दिसंबर 2025 को निर्धारित सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले डीजीपी नियुक्त किया गया. उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार की डीजीपी नियुक्ति नियमावली के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया आपत्ति जताई है और उन्हें प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों के विपरीत बताया है. उन्होंने सवाल उठाया कि स्पष्ट न्यायिक निर्देशों के बावजूद डीजीपी नियुक्ति को बार-बार विवाद का विषय क्यों बनाया जा रहा है और क्या सरकार इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट से समय मांगने की तैयारी कर रही है.
अदालतों में बार-बार समय मांगने पर भी सवाल
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पत्र में न्यायालयों की ओर से राज्य सरकार को नियुक्तियों और संस्थाओं के संचालन के संबंध में दिए गए निर्देशों का भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग और सूचना आयोग से जुड़े मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है. इसके अलावा, ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने में देरी और बार-बार अतिरिक्त समय मांगने का मुद्दा भी उठाया है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर 2026 को 10 हजार रुपये और 2 नवंबर 2026 को दोबारा समय मांगने पर 8 हजार रुपये का हर्जाना लगाया था.
इस पत्र के अंत में बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि जिन महिलाओं को आयोग में शिकायतों के लंबित रहने से न्याय नहीं मिला, जिन युवाओं की नियुक्तियां प्रभावित हुईं और जिन नागरिकों को सूचना के अधिकार के तहत समय पर सुनवाई नहीं मिली, उनके प्रति सरकार अपनी जिम्मेदारी कब स्वीकार करेगी.
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