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सीजेआई और कॉलेजियम को हेमंत सोरेन के पत्र पर बाबूलाल मरांडी का पलटवार, राज्य की संस्थाओं में रिक्त पदों को लेकर सीएम को घेरा

सीएम हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति से पहले नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम को पत्र लिखे जाने पर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है.

भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य की कई संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं में वर्षों से रिक्त पदों और नियुक्तियों में देरी का मुद्दा उठाया है. उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी सरकार की कार्यप्रणाली पर आत्ममंथन करने और रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां सुनिश्चित करने की मांग की है.