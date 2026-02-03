ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी ने धान खरीद में गड़बड़ी का लगाया आरोप, बोले- हेमंत राज में धान खरीद का पैसा जा रहा बिचौलियों के पास

बाबूलाल मरांडी ने धान खरीद मामले में राज्य सरकार पर बिचौलियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है.

Paddy purchase
बाबूलाल मरांडी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 3, 2026 at 7:45 PM IST

रांची: पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धान खरीद में बड़े पैमाने पर हो रही गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देश विदेश का दौरा करते हैं और बोलते हैं कि उनकी सरकार गांव से चलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि गांव का रीढ़ किसान आज परेशान है, लाचार और विवश है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने पिछले 2024 के विधानसभा चुनाव में 3200 रुपये एमएसपी पर धान खरीद का वादा किया था, लेकिन बाद में 2400 रुपए की घोषणा कर दी. जिसमें 2300 रुपया तो केंद्र सरकार से ही अनुदान मिलता है. राज्य सरकार की भागीदारी केवल 100 रुपए है, इस 2400 रुपए में भी लूटने का रास्ता बना दिया गया है. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने इस वर्ष 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन दो महीना से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अब तक 19 लाख 80 हजार 216 क्विंटल धान ही किसानों से खरीदे गए हैं.

बाबूलाल मरांडी का बयान (ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में 2 लाख 79 हजार किसान पंजीकृत हैं लेकिन मात्र 35547 किसानों से ही धान खरीदे गए हैं. इसका मतलब साफ है कि किसानों से खरीदारी करने की मंशा नहीं है. गोदाम भरे होने का बहाना किया जा रहा है और मार्च तक धान खरीद की बात कही जा रही है लेकिन सवाल उठता है कि झारखंड की सीमांत किसान आखिर कैसे धान रख पाएंगे,उन्हें पैसे की जरूरत होती है.

सरकार बिचौलियों-दलालों को धान बेचने के लिए कर रही मजबूर: बाबूलाल

बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बिचौलियों-दलालों को धान बेचने के लिए किसानों को मजबूर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान 1500 रुपए क्विंटल धान बेचेंगे और सरकार बिचौलियों से धान खरीद कर लक्ष्य पूरा करने का दिखावा करेगी. उन्होंने कहा कि इसके कारण निर्धारित दर का लाभ बिचौलियों के खाते में जाएगा जिससे मुख्यमंत्री की भी तिजोरी भरी जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य में इस तरह का बड़े पैमाने पर सिंडिकेट सक्रिय है जिसके माध्यम से हेमंत सरकार इनसे किसानों को लुटवाने में लगी है. उन्होंने कहा कि गुमला जिला में इस संबंध उजागर मामले को पत्र लिखकर हमने मुख्यमंत्री को बताया भी है, सदन में भी मामला को उठाया कि कैसे फर्जी किसान बनाए जा रहे लेकिन सरकार कार्रवाई की जगह मौन साधे बैठी है.

