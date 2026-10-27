कांग्रेस पर जमकर भड़के बाबूलाल मरांडी, कहा- खड़गे तो राहुल और सोनिया गांधी के गुलाम हैं
प्रधानमंत्री के पिता के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.
Published : October 27, 2026 at 5:06 PM IST
लातेहार: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी मंगलवार को लातेहार पहुंचे. उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद प्रेस वार्ता की. बाबूलाल मरांडी ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सोनिया गांधी और राहुल गांधी का गुलाम बताया, जबकि राहुल गांधी को संविधान विरोधी करार दिया.
पीएम के पिता के खिलाफ अपमानजनक भाषा निंदनीयः बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी मंगलवार को लातेहार पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की. बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा देश के प्रधानमंत्री के पिता के खिलाफ इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा निंदनीय है.
उन्होंने कहा कि खड़गे समेत कांग्रेस के अन्य नेता तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के गुलाम हैं. उन्होंने कहा कि खड़गे जी काफी उम्र दराज हो गए हैं. उन्हें या तो अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए या अपने निम्न स्तरीय भाषा के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.
लोकतंत्र पर राहुल गांधी को विश्वास नहीं
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राहुल गांधी तथा पूरी कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र पर बिल्कुल विश्वास नहीं है. देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना इनका कार्य रह गया है. उन्होंने कहा कि कभी चुनाव आयोग तो कभी दूसरे संस्थानों पर बिना किसी सबूत के आरोप लगाते रहते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब से सत्ता से बाहर गई है तब से वह देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भले ही पैकेट में संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं, परंतु उन्हें संविधान पर बिल्कुल विश्वास नहीं.
हिंदू त्योहारों की खुशियां बिगाड़ने पर तुली है कांग्रेस पार्टी
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सिर्फ हिंदू त्योहारों को ही टारगेट कर आंदोलन के रूपरेखा तैयार करती है. उन्होंने कहा कि आने वाले 1 नवंबर को कांग्रेस दिल्ली में रैली करेगी. 1 नवंबर का दिन कांग्रेस ने इसलिए चुना कि उसी दिन सिख समुदाय का कत्लेआम किया गया था और पूरे देश में आतंक मच गया था. इस आतंक को फिर से दोहराने के लिए राहुल गांधी ने 1 नवंबर का दिन रैली के लिए तय किया है.
उन्होंने कहा कि अभी दीपावली का सीजन आ गया है. ऐसे में रैली कर त्योहार को बर्बाद करना भी कांग्रेस और राहुल गांधी की एक रणनीति है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम सब देश और जनता के लिए राजनीति करते हैं. आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने से पहले यह देखा जाता है कि आंदोलन से कोई त्यौहार, कोई शादी विवाह का लगन प्रभावित न हो. लेकिन कांग्रेस हिंदू त्योहारों को टारगेट कर ही आंदोलन करती है. यदि राहुल गांधी इसी प्रकार ईद अथवा क्रिसमस के अवसर पर आंदोलन करें तो मानेंगे कि वह नेता हैं.
बाबूलाल मरांडी का किया गया स्वागत
इससे पहले लातेहार पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया. मौके पर पूर्व विधायक हरिकृष्ण सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष बंसी यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता पंकज सिंह, राजधानी प्रसाद यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष महेश सिंह, ध्रुव कुमार पांडे, मुकेश पांडे, राकेश दुबे, अवधेश चंद्रवंशी और प्रमोद कुमार गुप्ता समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे.
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