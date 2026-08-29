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संथाल परगना में आदिवासियों की घटती आबादी और मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय: बाबूलाल मरांडी

झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में आदिवासियों की घटती आबादी और मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई है.

DECLINING TRIBAL POPULATION
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 29, 2026 at 6:58 PM IST

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पाकुड़: झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में आदिवासियों की घटती आबादी चिंता का विषय है. अगर इस मुद्दे पर खास ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में स्थानीय आदिवासियों और मूल निवासियों के लिए खतरा पैदा हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरे लोग यहां बसने के लिए आदिवासी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं पर अपना दावा जता रहे हैं, जिससे स्थानीय आबादी उन फायदों से वंचित हो रही है, जिनके वे हकदार हैं. ये बातें विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं.

घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के रास्ते आते हैंः बाबूलाल मरांडी

विपक्ष के नेता ने कहा कि अगर 2001 से अब तक विधानसभा क्षेत्रों, खासकर पाकुड़ और साहिबगंज के आंकड़ों को देखें, तो आदिवासी आबादी में काफी कमी आई है. उन्होंने बताया कि संथाल परगना इलाके में पाकुड़ और साहिबगंज भौगोलिक रूप से बांग्लादेश के करीब हैं, पश्चिम बंगाल के रास्ते लोग इन इलाकों में आते हैं, इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों से भी लोग आकर यहां बस गए हैं.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान (Etv Bharat)

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संथाल परगना में भारत निर्वाचन आयोग विशेष ध्यान दे, हम इसकी मांग करते हैं. भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जबतक यहां अवैध रूप से बसे लोगों की खातियान की जांच नहीं होती, तबतक इसकी पहचान करना संभव नहीं है.

खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पूरे देश के लिए लागू हैः बाबूलाल मरांडी

भाजपा नेता ने कहा कि चल रहे एसआईआर में जैसे तैसे नाम चढ़ाकर घुसपैठिये सोच रहे है कि हम बच गये लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि केंद्र से एक विशेष जांच टीम का गठन हुआ है और इसकी भी जांच होगी. इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पर कहा कि ये विधेयक झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लागू है और झारखंड में कांग्रेस और झामुमो कोयला, बालू पत्थर सहित अन्य खनिज सम्पदाओ में लूट मचा रखी थी और अब यह विधेयक पारित होने से लूटपाट बंद होगी इसलिए दोनें दल बौखलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं. पत्रकार सम्मेलन में भाजपा जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू, प्रदेश प्रवक्ता दिनेश विलियम मरांडी और दुर्गा मरांडी आदि मौजूद थे.

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