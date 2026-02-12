बाबूलाल मरांडी का दावा, सभी 48 नगर निकाय सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की जीत पक्की, हेमंत सरकार पर साधा निशाना
झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि सभी 48 नगर निकाय में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीतेंगे.
Published : February 12, 2026 at 8:46 PM IST
गोड्डा: झारखंड में नगर निकाय चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं. लेकिन इसके बार भी सभी पार्टी एक्टिव हैं और अपने समर्थक उम्मीदवारों के लिए कार्यकर्ताओं को लगा रही हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि राज्य के सभी 48 नगर निकायों में पार्टी ने समर्थित उम्मीदवार खड़े किए हैं और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं.
संथाल परगना में एकजुटता पर जोर
संथाल परगना क्षेत्र के सभी सीटों पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का अभियान तेज है. इसी क्रम में गोड्डा जिले में भाजपा कार्यालय पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को सभी प्रकार के चुनावों का अनुभव है. नगर निकाय चुनाव छोटे-मोटे चुनाव हैं, इन्हें हर हाल में जीतना है.
उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि हर तरह के मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाएं. मरांडी ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि पति-पत्नी में भी हर जगह लड़ाई होती है, इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए.
हेमंत सरकार पर साधा निशाना
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार हार के डर से नगर निकाय चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी. उनका बस चलता तो चुनाव ही नहीं कराते, लेकिन हाई कोर्ट के दखल के कारण मजबूरी में चुनाव कराने पड़े.
मरांडी ने कहा कि सभी नगर क्षेत्रों में भाजपा का मजबूत प्रभाव है, इसलिए गोड्डा नगर परिषद के अध्यक्ष पद सहित सभी सीटों पर पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जिताना सुनिश्चित करना है. पार्टी पहले से ही इन क्षेत्रों में मजबूत स्थिति में है और सभी 48 सीटों पर जीत हासिल करेगी.
भाजपा नेता ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहकर संगठित तरीके से चुनाव प्रचार करने और मतदाताओं तक पहुंचने का आह्वान किया. गोड्डा में यह कार्यक्रम भाजपा की जीत की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां पार्टी शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है.
