ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी का दावा, सभी 48 नगर निकाय सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की जीत पक्की, हेमंत सरकार पर साधा निशाना

बाबूलाल मरांडी ( ETV Bharat )