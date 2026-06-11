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पीएम मोदी के 12 साल सत्ता नहीं, सेवा, साधना, तपस्या का कालखंड: बाबूलाल मरांडी

पीएम मोदी के 12 साल को झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सेवा, साधना और तपस्या का कालखंड बताया.

PM Modi 12 years
बाबूलाल मरांडी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 11, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को लेकर भाजपा ने उपलब्धियों का लेखा-जोखा जनता के बीच पेश करना शुरू कर दिया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से संवाद करते हुए इन उपलब्धियों को “सेवा, सुशासन और विकास” का ऐतिहासिक अध्याय बताया.

मोदी का 12 वर्ष सेवा और साधना का कालखंड- बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 4400 दिन पूरे कर देश के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं. उन्होंने इसे भाजपा और देश के लिए स्वर्ण अक्षरों वाला अध्याय करार दिया. बाबूलाल मरांडी के अनुसार, इन 12 वर्षों में मोदी सरकार ने विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं. कांग्रेस के लिए गरीबी सिर्फ नारा थी, जबकि मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है.

बाबूलाल मरांडी का बयान (ETV Bharat)

कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार

झारखंड के नेता प्रतिपक्ष ने योजनाओं की लंबी फेहरिस्त गिनाई:

  • 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया जा रहा है.
  • 50 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया.
  • 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्का मकान मिला.
  • 11 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरित किए गए.
  • 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स सक्रिय.
  • देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है.

बाबूलाल मराडी ने झारखंड में भी केंद्र सरकार ने जो विकास किए हैं उसके आंकड़े गिनाएं.

झारखंड के संदर्भ में बाबूलाल मरांडी ने बताया:

  • 2.02 करोड़ जनधन खाते
  • 1.35 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड
  • 2.64 करोड़ गरीब कल्याण योजनाओं के लाभार्थी
  • 18.8 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ
  • पीएम मुद्रा योजना के तहत 89,000 करोड़ रुपये से अधिक वितरित
  • 34.4 लाख परिवारों को नल से जल पहुंचा
  • 38.9 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन

इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाएं

मरांडी ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट का निर्माण, एम्स और कई नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले पूरे देश में सिर्फ एक एम्स था, अब 23 एम्स हो गए हैं. देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 160 हो गई है. भारतमाला परियोजना समेत कई सड़कें झारखंड में बन रही हैं.

सुरक्षा, सीमांत विकास और राजनीतिक सफलता

पूर्ववर्ती सरकारों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मरांडी ने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाई. श्रीनगर तक ट्रेन पहुंचना, पूर्वोत्तर में शांति स्थापना, जम्मू-कश्मीर में धारा 370 का हटना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर इसके उदाहरण हैं.

सीमावर्ती इलाकों को अब “पहला गांव” मानकर विकास कार्य किए जा रहे हैं.

राजनीतिक रूप से उन्होंने बताया कि आज एनडीए की सरकार 22 राज्यों में है, जो देश के 78 प्रतिशत भूभाग को कवर करती है. पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़ती ताकत को भी उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताया.

2047 का विजन

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी का सपना 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है. उन्होंने दावा किया कि जनता इसी समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण लगातार मोदी के साथ खड़ी है.

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