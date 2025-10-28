चाईबासा में नो इंट्री पर बवाल, बाबूलाल मरांडी ने की न्यायिक जांच की मांग
चाईबासा में नो इंट्री की मां पर हुए बवाल पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं.
Published : October 28, 2025 at 5:17 PM IST
रांची: चाईबासा में नो इंट्री की मांग को लेकर मंत्री आवास के घेराव के दौरान तांबो चौक पर पुलिस के साथ झड़प, पथराव और लाठीचार्ज मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने इसे कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की हिफाजत करने वाला राज्य-प्रायोजित आतंक करार दिया है.
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण शांतिपूर्वक 'नो एंट्री' नियम लागू करने की मांग कर रहे थे, ताकि उन्हें अवैध बालू और लौह अयस्क ढोने वाले उन किलर ट्रकों से मुक्ति मिल सके, जो पिछले एक साल में 100 से अधिक निर्दोष जिंदगियों को कुचल चुके हैं. लेकिन सरकार 'नो एंट्री' क्यों नहीं लागू कर रही है. उनका कहना है कि इस रूट पर ट्रकों से होने वाली अवैध ढुलाई में मंत्री से लेकर प्रशासन तक सब शामिल हैं. हर ट्रक से कमीशन लिया जाता है. सरकार इस अवैध कारोबार को बंद नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे अवैध कमाई का खजाना रूक जाएगा.
बाबूलाल मरांडी के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने खुद इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है. उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर को उन्होंने नोवामुंडी में 6 अवैध ट्रकों (3 लोडेड और 3 लोडिंग के लिए तैयार) की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन दुख की बात है कि आज तक पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की. पुलिस की यह निष्क्रियता सिद्ध करती है कि वह खनन माफिया के साथ पूरी तरह मिली हुई है.
बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जब ग्रामीण सुबह से लेकर देर रात तक NH-220 पर शांति से धरना दे रहे थे और अपना भोजन बना रहे थे, तब रात 11 बजे उन पर अचानक बर्बरता की गई. इस शांत और निहत्थी भीड़ पर पुलिस ने न केवल लाठियां बरसाईं और आंसू गैस के गोले दागे, बल्कि सूत्रों के अनुसार फायरिंग भी की गई, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उन्होंने पूरे मामले की उच्च-स्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की है. साथ ही घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने और उन पर हत्या के प्रयास का मुकदमा चलाने की मांग की है. वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल यानी बुधवार को कोल्हान बंद का आह्वान किया है.
