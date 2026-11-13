ETV Bharat / state

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की जेल आईजी के निलंबन की मांग, होटवार जेल में अमानवीय घटनाओं पर उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः होटवार जेल में कैदी के साथ हुए अप्राकृतिक यौनाचार पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर टिप्पणी करते हुए जेल आईजी को निलंबित करने की मांग की है. उन्होंने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में 20 वर्षीय पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा, जबरन नशीला पदार्थ पिलाने और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप को अत्यंत भयावह और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया है.

उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जेल जैसे सुरक्षित स्थान पर यदि बंदियों के साथ इस तरह की अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, तो यह पूरे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.