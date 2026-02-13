ETV Bharat / state

निकाय चुनाव को लेकर बाबूलाल मरांडी का बयान, बोले- सरकार की नीयत ठीक नहीं, अर्द्धसैनिक बल की मौजूदगी में हो वोटिंग

गिरिडीह: बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने निकाय चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा निकाय चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन सरकार की नीयत सही नहीं है. यह सरकार चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट की फटकार के बाद हेमंत सरकार लाचार हो गई और फरवरी में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया. बीजेपी चाहती थी कि निकाय चुनाव दलगत आधार पर हो लेकिन सरकार मानी नहीं. चुनाव ईवीएम से होने चाहिए थे, सरकार ने इसे भी नहीं माना. अब कुल मिलाकर सरकार की मंशा ही साफ नहीं है.

गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का निर्णय सरकार ने लिया है. जिन लोगों ने बैलेट पेपर से मतदान किया था, उन्हें पता है कि इस तरह के मतदान में क्या होता था. कैसे बूथ लूटे जाते थे? कैसे मतपेटी में स्याही डाल दी जाती थी. कैसे बैलेट पेपर को छीन कर लोग भाग जाते थे.

मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी (Etv bharat)

पुलिस की ईमानदारी पर भी सवाल

बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस की ईमानदारी पर भी सवाल उठाया है. उन्होंने कहा सरकार यदि गलत करे तो पुलिस कुछ विरोध नहीं कर पायेगी. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग को केंद्र से बात करनी चाहिए. केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात करके अर्द्धसैनिक बल को प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए ताकि मतदाता निर्भीक होकर वोट कर सके.