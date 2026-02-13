ETV Bharat / state

निकाय चुनाव को लेकर बाबूलाल मरांडी का बयान, बोले- सरकार की नीयत ठीक नहीं, अर्द्धसैनिक बल की मौजूदगी में हो वोटिंग

बाबूलाल मरांडी ने निकाय चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए झारखंड में अर्द्धसैनिक बल तैनाती की मांग की है.

Bjp leader Babulal Marandi
मीडिया से बातचीत के दौरान बाबूलाल मरांडी (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 13, 2026 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने निकाय चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा निकाय चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन सरकार की नीयत सही नहीं है. यह सरकार चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट की फटकार के बाद हेमंत सरकार लाचार हो गई और फरवरी में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया. बीजेपी चाहती थी कि निकाय चुनाव दलगत आधार पर हो लेकिन सरकार मानी नहीं. चुनाव ईवीएम से होने चाहिए थे, सरकार ने इसे भी नहीं माना. अब कुल मिलाकर सरकार की मंशा ही साफ नहीं है.

गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का निर्णय सरकार ने लिया है. जिन लोगों ने बैलेट पेपर से मतदान किया था, उन्हें पता है कि इस तरह के मतदान में क्या होता था. कैसे बूथ लूटे जाते थे? कैसे मतपेटी में स्याही डाल दी जाती थी. कैसे बैलेट पेपर को छीन कर लोग भाग जाते थे.

मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी (Etv bharat)

पुलिस की ईमानदारी पर भी सवाल

बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस की ईमानदारी पर भी सवाल उठाया है. उन्होंने कहा सरकार यदि गलत करे तो पुलिस कुछ विरोध नहीं कर पायेगी. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग को केंद्र से बात करनी चाहिए. केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात करके अर्द्धसैनिक बल को प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए ताकि मतदाता निर्भीक होकर वोट कर सके.

एनडीए है एकजुट

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गिरिडीह में बीजेपी ने डॉ. शैलेंद्र चौधरी को समर्थन दिया है. इसके अलावा अलग अलग निकाय में महापौर प्रत्याशी को समर्थन दिया गया है. संगठन का एक-एक कार्यकर्त्ता पूरी तरह से समर्थित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है, जिन कार्यकर्त्ताओं ने नामांकन किया था, उन्हें भी मना लिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय को लेकर एनडीए में एकजुटता है.

ये भी पढ़ें- नगर निकाय चुनाव: पाकुड़ पहुंचे बाबूलाल मरांडी, भाजपा समर्थित उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र

आउटसोर्सिंग कंपनियों पर कब्जे की बात बेमानी, बेरोजगारों के जख्मों पर नमक रगड़ने की सीएम कर रहे कोशिश, बाबूलाल मरांडी ने लगाए गंभीर आरोप

बाबूलाल मरांडी ने धान खरीद में गड़बड़ी का लगाया आरोप, बोले- हेमंत राज में धान खरीद का पैसा जा रहा बिचौलियों के पास

TAGGED:

DEPLOYMENT OF PARAMILITARY FORCES
JHARKHAND LOCAL BODY ELECTION
निकाय चुनाव में गड़बड़ी की आशंका
निकाय चुनाव में अर्धसैनिक बल
BABULAL DEMAND PARAMILITARY FORCES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.