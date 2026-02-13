निकाय चुनाव को लेकर बाबूलाल मरांडी का बयान, बोले- सरकार की नीयत ठीक नहीं, अर्द्धसैनिक बल की मौजूदगी में हो वोटिंग
बाबूलाल मरांडी ने निकाय चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए झारखंड में अर्द्धसैनिक बल तैनाती की मांग की है.
Published : February 13, 2026 at 3:59 PM IST
गिरिडीह: बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने निकाय चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा निकाय चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन सरकार की नीयत सही नहीं है. यह सरकार चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट की फटकार के बाद हेमंत सरकार लाचार हो गई और फरवरी में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया. बीजेपी चाहती थी कि निकाय चुनाव दलगत आधार पर हो लेकिन सरकार मानी नहीं. चुनाव ईवीएम से होने चाहिए थे, सरकार ने इसे भी नहीं माना. अब कुल मिलाकर सरकार की मंशा ही साफ नहीं है.
गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का निर्णय सरकार ने लिया है. जिन लोगों ने बैलेट पेपर से मतदान किया था, उन्हें पता है कि इस तरह के मतदान में क्या होता था. कैसे बूथ लूटे जाते थे? कैसे मतपेटी में स्याही डाल दी जाती थी. कैसे बैलेट पेपर को छीन कर लोग भाग जाते थे.
पुलिस की ईमानदारी पर भी सवाल
बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस की ईमानदारी पर भी सवाल उठाया है. उन्होंने कहा सरकार यदि गलत करे तो पुलिस कुछ विरोध नहीं कर पायेगी. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग को केंद्र से बात करनी चाहिए. केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात करके अर्द्धसैनिक बल को प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए ताकि मतदाता निर्भीक होकर वोट कर सके.
एनडीए है एकजुट
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गिरिडीह में बीजेपी ने डॉ. शैलेंद्र चौधरी को समर्थन दिया है. इसके अलावा अलग अलग निकाय में महापौर प्रत्याशी को समर्थन दिया गया है. संगठन का एक-एक कार्यकर्त्ता पूरी तरह से समर्थित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है, जिन कार्यकर्त्ताओं ने नामांकन किया था, उन्हें भी मना लिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय को लेकर एनडीए में एकजुटता है.
