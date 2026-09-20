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JSSC-CGL परीक्षा गड़बड़ी मामले में बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई, अधिकारियों की भूमिका पर उठाए सवाल

जमशेदपुर में बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर JSSC-CGL परीक्षा में गड़बड़ी मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है.

Babulal Marandi
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 5:03 PM IST

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जमशेदपुरः झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी रविवार को जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अनियमितताओं की CBI से जांच कराने की मांग दोहराई है. जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा.

जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

इस दौरान उन्होंने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. बाबूलाल ने कहा कि JSSC-CGL मामले में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल हालिया हलफनामे में पूरी परीक्षा प्रक्रिया को दूषित बताया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि राज्य सरकार अब परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी स्वीकार कर रही है, तो मामले की स्वतंत्र जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से क्यों नहीं कराई जा रही है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बाबूलाल मरांडी ने सवाल किया कि यदि परीक्षा में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुईं, तो इसकी जानकारी राज्य सरकार और प्रशासनिक तंत्र को समय रहते क्यों नहीं मिली. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जवाबदेही पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी प्रशासनिक निगरानी के बिना कैसे हुई. उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए जांच की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए.

अधिकारियों की भूमिका पर भी उठाए सवाल

बाबूलाल मरांडी ने JSSC की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच की मांग की. उन्होंने सुधीर गुप्ता और प्रशांत कुमार को JSSC से हटाने व मनोज कौशिक को CID के ADG पद से हटाने की मांग की. उन्होंने अनुराग गुप्ता समेत उन अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की, जो परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया और पूर्व की जांच से जुड़े रहे हैं. बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जिम्मेदारी केवल निचले स्तर के अधिकारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए और साक्ष्यों के आधार पर सभी संबंधित लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए.

जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर उठाए प्रश्न

JSSC-CGL मामले में राज्य CID की SIT जांच कर रही है. सितंबर में SIT द्वारा JSSC कार्यालय पहुंचकर दस्तावेजों की जांच और 250 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ किए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी. बाबूलाल मरांडी ने जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि पूर्व की जांच में परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियां सामने नहीं आई थीं, तो बाद में सामने आए नए तथ्यों की जांच राज्य के स्तर पर ही क्यों की जाए?

उन्होंने कहा कि JSSC और JPSC जैसी भर्ती संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़े इस मामले में जांच में पारदर्शिता जरूरी है. उन्होंने CBI जैसी स्वतंत्र एजेंसी से पूरे मामले की जांच कराने की मांग दोहराते हुए कहा कि जांच साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

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