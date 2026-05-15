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ट्रेजरी घोटाले की सीबीआई से हो जांच- बाबूलाल मरांडी, मामले में ईसीआईआर के तहत ईडी की एंट्री

रांची: बाबूलाल मरांडी ने राज्य में ट्रेजरी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. हालांकि इस मामले की जांच ईसीआईआर (इंफार्समेंट केस इंफार्मेशन रिपोर्ट) के तहत ईडी जांच करेगी.

बाबूलाल मरांडी ने पत्र में लिखा है कि अभी तक इस घोटाले की निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच के लिए ठोस पहल नहीं की गई है. उन्होंने आगे लिखा है कि समय रहते मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले समय में बिहार में हुए चारा घोटाले जैसी परिस्थिति होगी. जिसकी जद में पदाधिकारियों के साथ सरकार में बैठे जिम्मेवार नेता भी गिरफ्त में आ जाएंगे.

उन्होंने आगे लिखा है कि अब तक 14 जिलों में ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले पुष्टि हो चुकी है और लगभग 130 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की बात सामने आ रही है. बाबूलाल मरांडी ने एक महीने पहले भी सीबीआई जांच को लेकर सीएम को लिखे पत्र का जिक्र किया है.

पत्र में पूर्व डीजीपी का भी जिक्र

मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में नेता प्रतिपक्ष ने बोकारो में गिरफ्तार लेखापाल कौशल पांडे को पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता, बोकारो के पूर्व पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयारी, पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक पटेल मयूर कनैयालाल और पूर्व डीआईजी (बजट) नौशाद आलम जैसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाने की चर्चा की. उन्होंने कहा कि यह तथ्य इस ओर संकेत करता है कि आरोपी को न केवल संरक्षण प्राप्त था, बल्कि उसे संस्थागत स्तर पर प्रोत्साहन भी मिला हुआ था. उन्होंने इस घोटाले में निचले से ऊपर के अधिकारी तक के संलिप्त होने की बात कही है.

कोतवाली और सीआईडी में दर्ज मामलों की जांच

रांची के कोतवाली थाने में सीआईडी द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर ईडी ट्रेजरी से फर्जी निकासी से जुड़े केस में मनी लाउंड्रिंग के पहलुओं पर जांच करेगी. वर्तमान में रांची, बोकारो, हजारीबाग और चाईबासा जिले में वेतन समेत अन्य मदों से फर्जी निकासी के मामले में एफआईआर दर्ज है. एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ईडी अब पूरे मनी ट्रेल की जांच करेगी. साथ ही अगर इन पैसों का चल या अचल संपत्ति में निवेश किया गया है तो इसे भी पीएमएलए के दायरे में लाकर जब्त किया जाएगा.