बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, बोले- स्वास्थ्य विभाग में हुआ घोटाला, CBI करें मामले की जांच
बाबूलाल मरांडी ने दवा बर्बादी और एंबुलेंस खरीद में घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.
Published : May 26, 2026 at 9:00 PM IST
रांची: बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग में अनियमितता को लेकर बयान दिया है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त घोटाला, दवा बर्बादी और एंबुलेंस खरीद घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में, जो काॅर्पोरेशन बनाया गया है, वह केवल लूट को अंजाम देने और टेंडर एवं ठेका मैनेज करने के लिए बनाया गया है.
झारखंड में ध्वस्त है कानून व्यवस्था: बाबूलाल मरांडी
उनका आरोप है कि हेमंत सरकार ने 6 सालों में झारखंड की स्थिति पूरी तरह बिगाड़कर रख दी है. कानून व्यवस्था ध्वस्त है, विकास कार्य ठप है और सबकी जद में केवल राज्य में व्याप्त करप्शन है. ताजा मामला स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार एवं लूट से जुड़ा है.
नियम कायदों की उड़ाई गई धज्जियां
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जिस शैलेंद्र श्रीवास्तव को कंसलटेंट बनाया गया है, उसमें नियम कायदों की पूरी धज्जियां उड़ाई गई है. झारखंड सरकार ने 2016 में नियम बनाया था कि किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को 3 सालों तक का ही सेवा विस्तार दिया जा सकता है.
कौन है शैलेंद्र श्रीवास्तव?
अपने आरोपों को जारी रखते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बाद में 2022 में नियम बनाया गया कि तीन साल के बाद उस व्यक्ति की सेवा विस्तार होती है तो मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी है. दिलचस्प बात यह है कि इन नियमों के बावजूद बिना मुख्यमंत्री की स्वीकृति के ही 12 दिसंबर 2025 को शैलेंद्र श्रीवास्तव नाम के शख्स को चौथे साल के लिए कंसलटेंट के रूप में नियुक्त कर दिया गया है. आज 5वें साल में भी वे उसी पद पर कार्यरत हैं. अधिकारियों की मिलीभगत से JMHIDPCL को लूट, कमीशनखोरी और टेंडर डकैती का अड्डा बना दिया गया है.
ऑडिट रिपोर्ट में पाई गई है अनियमितता
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के ऑडिट में जो अनियमितता पकड़ में आई है, वह काफी सनसनीखेज है. जून 2022 में 55.58 करोड़ की लागत से खरीदी गई 206 एंबुलेंसों का कोई उपयोगिता मूल्यांकन नहीं किया गया. सभी 206 एंबुलेंस एक वर्ष से अधिक समय तक नामकुम में निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहे. इसका कोई लाभ जनता को नहीं मिला, उक्त एम्बुलेंस रखे-रखे सड़ गए.
मरीजों तक नहीं पहुंची खरीदी गई दवाइयां: नेता प्रतिपक्ष
अब फिर से 2026 में 237 नई कस्टमाइज्ड एंबुलेंसों की खरीद के लिए लगभग 80 करोड़ की नई निविदा जारी की गई है. कैग रिपेार्ट में राज्य की एंबुलेंस व्यवस्था से संबंधित खरीद, उपयोग, तकनीकी मूल्यांकन एवं संपत्ति प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं. वहीं कॉर्पोरेशन के गोदामों में करोड़ों रुपये की जीवनरक्षक दवाइयां एक्सपायर पाई गईं. दवाइयां तो खरीदी गई परंतु वह मरीजों तक नहीं पहुंची.
'अयोग्य कंपनी को करोड़ों का ठेका दिया'
कोविड काल में ऑक्सीजन टैंक परियोजना में लगभग 24 करोड़ रूपये का खेल सामने आया है. अयोग्य कंपनी को करोड़ों का ठेका दिया गया. चयनित कंपनी MDD Medical systems India Pvt Ltd आवश्यक 10 वर्षों के अनुभव की शर्त पूरी नहीं करती थी.
कंपनी के पास मात्र 3 वर्षों का अनुभव था और उसने जरूरी सुरक्षा प्रमाणपत्र एवं नेटवर्क दस्तावेज भी जमा नहीं किए थे बावजूद उसे तकनीकी रूप से योग्य घोषित कर करोड़ों का ठेका दे दिया गया. वहीं बोलीदाता M/s Sanatan Bus Body Building Pvt Ltd अनिवार्य 20 करोड़ वार्षिक टर्नओवर की शर्त पूरी नहीं करता था. उसका औसत वार्षिक टर्नओवर मात्र 8.38 करोड़ पाया गया.
नियम कायदों को ताक पर रखकर हुई नियुक्ति!
झारखंड में सरकारी पैसे की किस प्रकार डकैती की जा रही है, यह मामला इसका बड़ा उदाहरण है. यही वजह है कि नियम कायदों को ताक पर रखकर ऐसे ही व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, या सेवा विस्तार किया जाता है जो गड़बड़ी करे और लूट का हिस्सा ऊपर तक पहुंचाये.
झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे कुछ है ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का अड्डा चल रहा है!— Babulal Marandi (@yourBabulal) May 26, 2026
करोड़ों रुपये की जीवनरक्षक दवाएँ गोदामों में समाप्ति तिथि पार कर चुकी हैं, जबकि ई-औषधि प्रणाली पहले ही चेतावनी दे चुकी थी।
CAG ऑडिट में दवा खरीद, भंडारण और डिजिटल रिकॉर्ड में गंभीर… pic.twitter.com/BoR9iRaUll
सब कुछ जानकर भी अंजान है राज्य सरकार: बीजेपी नेता
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार सब कुछ जानकर भी अंजान है, जांच के नाम पर केवल आईवाश किया जा रहा है. नामकुम में ऑडिट स्थल के पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि कोई भी जानकारी बाहर न जा सके. सवाल है कि सरकार को किस चीज से डर है, आखिर सरकार ऐसा क्या छिपा रही है? उन्होंने JMHIDPCL का दोबारा ऑडिट कराने की मांग की है. बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार ने मांग की है कि कल हुए ऑडिट की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए तथा कैग रिपोर्ट में उजागर अनियमितताओं के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए.
सभी मामलों की CBI जांच: बाबूलाल मरांडी
उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी वित्तीय एवं प्रशासनिक गड़बड़ी सामने आने के बाद इसकी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं उच्च स्तरीय जांच सीबीआई से कराई जाए. उन्होंने कहा कि चर्चा है कि शैलेंद्र श्रीवास्तव को गैर कानूनी तरीके से नियुक्त किया गया है क्योंकि वह सीएमओ के एक अधिकारी के करीबी बताए जा रहे हैं. जिस नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सहमति अनिवार्य हो, उसे दरकिनार करके इस प्रकार की नियुक्ति किया जाना गंभीर षड्यंत्र और सत्ता के दुरुपयोग की ओर संकेत करता है.
बाबूलाल मरांडी ने मांग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा संबंधित अधिकारी, जिसने इस गड़बड़ी को संरक्षण दिया, उसे तत्काल बर्खास्त किया जाए.
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