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JPSC-JSSC विवाद पर बाबूलाल मरांडी ने सीआईडी जांच को बताया संदेहास्पद, सीबीआई जांच की मांग

हजारीबाग: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी में हुई गड़बड़ियों को लेकर जारी विवाद पर गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि झारखंड में छात्रों के भविष्य के साथ झारखंड सरकार खिलवाड़ कर रही है. रांची में छात्रों के द्वारा जारी प्रदर्शन का भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है.

अधिकारियों पर FIR करने की मांग

जेपीएससी और जेएसएससी में कार्यरत सभी अधिकारी एवं पदाधिकारी को पदमुक्त करते हुए एफआईआर करने की मांग की है. साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि अभय तिवारी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. अब यह बातें सामने आ रही है कि अभय तिवारी ने अपने परिवार जनों का झारखंड में हुए हालिया कुछ परीक्षाओं में नौकरियां दिलवाई हैं. उससे यह साबित हो जाता है कि इन सभी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है. सरकार सिर्फ खानापूर्ति के लिए सीआईडी जांच करवा रही है.

बाबूलाल मरांडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

CID जांच के नाम पर खानापूर्ति हो रही: बाबूलाल मरांडी