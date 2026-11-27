ETV Bharat / state

SIR और MMDR का बचाव करते नजर आए बाबूलाल मरांडी! सिमडेगा MLA का नार्को टेस्ट कराने की मांग की

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में SIR और MMDR एक्ट को लेकर हुई चर्चा पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष और हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने SIR की प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि देश में यह पहली बार नहीं हो रहा है. इससे पहले भी 8-9 बार ऐसी प्रक्रिया हो चुकी है. इस बार इसे सघन रूप से कराया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और झामुमो आंकड़ों को चुनिंदा तरीके से पेश कर जनता के बीच भ्रम फैलाने और राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं.

बाबूलाल मरांडी का झारखंड सरकार पर हमला (ETV BHARAT) राज्य सरकार है जिम्मेदार: बाबूलाल मरांडी