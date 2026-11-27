SIR और MMDR का बचाव करते नजर आए बाबूलाल मरांडी! सिमडेगा MLA का नार्को टेस्ट कराने की मांग की
बाबूलाल मरांडी ने SIR और MMDR एक्ट को लेकर झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार
Published : November 27, 2026 at 8:27 AM IST
रांची: झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में SIR और MMDR एक्ट को लेकर हुई चर्चा पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष और हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने SIR की प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि देश में यह पहली बार नहीं हो रहा है. इससे पहले भी 8-9 बार ऐसी प्रक्रिया हो चुकी है. इस बार इसे सघन रूप से कराया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और झामुमो आंकड़ों को चुनिंदा तरीके से पेश कर जनता के बीच भ्रम फैलाने और राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं.
राज्य सरकार है जिम्मेदार: बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 'वोट चोरी' का आरोप लगाने वाले नेता एक भी ऐसे मतदाता को सामने नहीं ला सके, जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं होने के बावजूद दावा किया गया हो. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से भी शिकायत करने पहुंचे विपक्षी नेताओं से सबूत मांगे गए, लेकिन वे कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सकें.
झारखंड में SIR को लेकर लोगों की परेशानी के लिए उन्होंने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उनका कहना था कि जाति, आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पहले से व्यवस्था है, इसके बावजूद सरकार जानबूझकर लोगों को परेशान कर रही है.
MMDR एक्ट पर भी सरकार को घेरा
MMDR एक्ट का बचाव करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह पूरे देश के लिए है और इसका उद्देश्य खनिजों से जुड़े करों में एकरूपता लाना है, इससे सभी राज्यों में उद्योगों को समान अवसर मिलेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में खनिजों पर अधिक सेस लगाने से यहां के कोयले और लौह अयस्क की मांग प्रभावित होगी. उद्योग दूसरे राज्यों से कच्चा माल खरीदेंगे, जिससे स्थानीय खनन और रोजगार पर असर पड़ेगा.
झारखंड में बालू घाटों की नीलामी
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि झारखंड में बालू घाटों की नीलामी भी ठीक से नहीं हो रही है. 444 घाटों में से सिर्फ 14 के ही चालू होने का दावा करते हुए उन्होंने सरकार के राजस्व संग्रह और 13 हजार करोड़ रुपये के नुकसान के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए है. बाबूलाल मरांडी ने बेरोजगारी, उद्योगों की बदहाली और सरकारी नियुक्तियों में कमी को भी सरकार की विफलता करार दिया.
पत्रकार की गिरफ्तारी को बताया तानाशाही
बाबूला मरांडी ने पत्रकार अभिषेक भारती की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ खबर दिखाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने सिमडेगा के विधायक का नार्को टेस्ट कराने की मांग की और कहा कि भाजपा प्रेस की स्वतंत्रता पर किसी भी हमले के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी.
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