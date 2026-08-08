मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों की मांग पर बड़ी भूल कर रहे हैं और उन्हें टहला रहे हैंः बाबूलाल मरांडी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों की मांग पर बड़ी भूल कर रहे हैं और उन्हें टहला रहे हैंः बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने JPSC-JSSC छात्रों के आंदोलन को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को हल्के में ले रही है.
Published : August 8, 2026 at 6:09 PM IST
रांचीः जेपीएससी-जेएसएससी छात्रों का एक तरफ आंदोलन जारी है वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत तेज है. छात्रों के साथ वार्ता के बावजूद अब तक कोई हल नहीं निकलने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार की जमकर आलोचना की है. मोरहाबादी आवास पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों की मांग पर बड़ी भूल कर रहे हैं और उन्हें टहला रहे हैं. वह समझ रहे हैं कि छात्र कितने दिन लड़ेंगे अंत में वो थक जायेंगे. उन्होंने कहा कि कब तक पुलिस का डंडा चलाकर आंदोलनरत छात्रों को भगाया जायेगा, मगर वह समझ नहीं रहे हैं कि यह आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं है.
समस्या बहुत ही गंभीर हैः बाबूलाल
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि समाधान सरकार को ही निकालना होगा और सरकार यह नहीं समझ रही है कि मामला कितना गंभीर है. उन्होंने कहा कि यह समस्या साधारण नहीं बल्कि बहुत ही गंभीर है. किसी एक परीक्षा की बात हो तो समझा जा सकता है मगर इसमें तो कई परीक्षाओं का मामला है. बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार जेपीएससी और जेएसएससी की अलग-अलग परीक्षाओं की गड़बड़ियां अलग-अलग देखे और उसके बाद समाधान का रास्ता ढूंढे.
परीक्षा रद्द कर दोषियों पर एफआईआर होः बाबूलाल
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि साधारण सा उपाय है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और जेपीएससी-जेएसएससी में पदस्थापित लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाए और पूरे मामले की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से हो. नेता प्रतिपक्ष ने 2023 में निकाली गई सहायक आचार्य की भर्ती में कई बार निकाले गए रिजल्ट पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे प्रमाणित होता है कि किस तरह से सरकार गड़बड़ी कर रही है.
दोषी जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे
उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर CBI जांच से बच रही है क्योंकि इसमें हर स्तर पर लोग मिले हुए हैं. हालांकि, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच और पैसे की बरामदगी के बाद दोषियों पर की गई कार्रवाई एक मिसाल है. इसलिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस मामले के दोषी भी जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे.
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