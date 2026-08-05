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जेपीएससी मुद्दे पर बाबूलाल का सरकार को खुली चुनौती, कहा- अगर मेरे कार्यकाल में गड़बड़ी हुई तो कराएं जांच

जेपीएससी मुद्दे पर सियासी घमासान भी जारी है. बाबूलाल मरांडी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में गड़बड़ी हुई तो जांच करें.

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बाबूलाल मरांडी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 7:04 PM IST

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रांची: जेपीएससी मुद्दे पर एक तरफ छात्रों का आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर इसपर जमकर सियासत हो रही है. सत्ताधारी दलों द्वारा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में भी जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है. अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोप पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार से उनके कार्यकाल की जांच करा लेने की खुली चुनौती दी है.

बाबूलाल मरांडी ने अपने उपर लगे आरोपों पर कहा कि यदि मेरे कार्यकाल में कोई गड़बड़ी हुई है तो सरकार कार्रवाई करे. उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह से इन मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है, यह अच्छी बात नहीं है. बाबूलाल मरांडी ने सरकार से उनके कार्यकाल की जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि सरकार के पास फाइल तो होगी ही, हम उसे फाइल को अपने घर तो लेकर नहीं गए हैं. ऐसे में सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करना चाहती है.

बाबूलाल मरांडी का बयान (ETV Bharat)

जेपीएससी मामले में सरकार की कार्रवाई अपर्याप्त: बाबूलाल

जेपीएससी मुद्दे पर सरकार की कार्रवाई अपर्याप्त बताते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेपीएससी-जेएसएससी में लगातार परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है, चाहे वो शिक्षकों की नियुक्ति हो या उत्पाद सिपाही भर्ती हो, सभी में गड़बड़ी सामने आई थी. इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है. उन्होंने कहा कि जेएसएससी में इतनी गड़बड़ी हुई तो जेपीएससी में भी वही हो रहा है. जब जेपीएससी ओएमआर शीट या मार्कशीट जारी नहीं कर पाती है तो कैसे आप कह सकते हैं कि कार्रवाई हो रही है. यह साबित होता है कि सरकार कहीं न कहीं बचाने की कोशिश कर रही है. बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि जेपीएससी-जेएसएससी को दुरुस्त किया जाए.

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