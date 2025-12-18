ETV Bharat / state

झारखंड का शराब घोटाला एक सुनियोजित साजिश, बाबूलाल मरांडी की मांग, मुख्यमंत्री करें सीबीआई जांच की अनुशंसा

बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में कथित शराब घोटाले को एक सुनियोजित साजिश बताया है. उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग की है.

LIQUOR SCAM IN JHARKHAND
बाबूलाल मरांडी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 18, 2025 at 7:07 PM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड में कथित शराब घोटाले को सियासी खींचतान चरम पर है. नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि यह मामला किसी एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है. यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में बड़े लोगों को बचाने की साजिश हो रही है. बाबूलाल मरांडी ने राज्य के वरिष्ठ अफसरों के साथ-साथ राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री खुद पाक साफ हैं तो मामले को सीबीआई को सौंप दें.

बेहद व्यापक है झारखंड का शराब घोटाला- बाबूलाल

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शराब घोटाले में आरोपी आईएस विनय चौबे इस समय जेल में बंद हैं, लेकिन यह मामले को जैसा दिखाया जा रहा है, उससे कहीं बड़ा है. एक सुनियोजित साजिश के तहत बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. बाबूलाल मरांडी ने कहा एसीबी जांच में उत्पाद आयुक्तों अमित कुमार, कर्ण सत्यार्थी, फैज अहमद से हो रही है पूछताछ में एक जैसे बयान मीडिया में आ रहे हैं. अगर सचिव ने दवाब डालकर नियम विरुद्ध काम करा रहे थे तो फाइल में नोटिंग क्यों नहीं की गई. मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायक क्यों नहीं की. अगर ऐसा किया तो फिर क्या जवाब मिला.

बाबूलाल मरांडी का बयान (ETV Bharat)
दवाब झेलने वाले अधिकारियों की भूमिका की हो जांच

नेता प्रतिपक्ष ने झारखंड के वरिष्ठ IAS अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि विभाग के सचिव रहे विनय चौबे पदाधिकारियों पर अनुचित काम करने का दबाव बना रहे थे. उन्होंने मांग की है कि जब-जब विनय चौबे ने जिन अधिकारियों पर दबाव बनाया, उन सबकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्होंने 18 अप्रैल 2022 को शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था.तब साफ कहा था कि यदि इस मामले में राज्य सरकार के लोग शामिल नहीं हैं, तो जांच सीबीआई से कराई जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं. वहीं ACB से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है. इस बात पर आश्चर्य जताया कि अगर अधिकारी दबाव में काम करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं तो फिर उपायुक्त के रुप में कितना ईमानदारी से काम करेंगे. ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है.

