झारखंड का शराब घोटाला एक सुनियोजित साजिश, बाबूलाल मरांडी की मांग, मुख्यमंत्री करें सीबीआई जांच की अनुशंसा

रांची: झारखंड में कथित शराब घोटाले को सियासी खींचतान चरम पर है. नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि यह मामला किसी एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है. यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में बड़े लोगों को बचाने की साजिश हो रही है. बाबूलाल मरांडी ने राज्य के वरिष्ठ अफसरों के साथ-साथ राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री खुद पाक साफ हैं तो मामले को सीबीआई को सौंप दें.



बेहद व्यापक है झारखंड का शराब घोटाला- बाबूलाल

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शराब घोटाले में आरोपी आईएस विनय चौबे इस समय जेल में बंद हैं, लेकिन यह मामले को जैसा दिखाया जा रहा है, उससे कहीं बड़ा है. एक सुनियोजित साजिश के तहत बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. बाबूलाल मरांडी ने कहा एसीबी जांच में उत्पाद आयुक्तों अमित कुमार, कर्ण सत्यार्थी, फैज अहमद से हो रही है पूछताछ में एक जैसे बयान मीडिया में आ रहे हैं. अगर सचिव ने दवाब डालकर नियम विरुद्ध काम करा रहे थे तो फाइल में नोटिंग क्यों नहीं की गई. मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायक क्यों नहीं की. अगर ऐसा किया तो फिर क्या जवाब मिला.