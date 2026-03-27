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रामनवमी पर रांची में उत्साह चरम पर, सड़कों पर जनसैलाब, बाबूलाल मरांडी का दिखा अलग अंदाज

रांची: रामनवमी को लेकर राजधानी रांची में उत्साह चरम पर पहुंच गया है. पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है. क्या आम और क्या खास, हर वर्ग के लोग इस पर्व को अपने-अपने अंदाज में मनाते नजर आ रहे हैं. सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, वहीं सड़कों पर जुलूस और अखाड़ों का प्रदर्शन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. गुरुवार रात से ही शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर महावीर पताकाएं लहराती दिखी.

ढोल-नगाड़ों की गूंज और ‘जय श्रीराम’ के जयघोष से वातावरण पूरी तरह गूंज रहा है. विभिन्न अखाड़ों द्वारा पारंपरिक हथियारों के साथ हैरतअंगेज करतब दिखाए जा रहे हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जुटे हुए हैं.

लाठी भांजते बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)

इसी बीच रांची की सड़कों पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी अपने अलग अंदाज में नजर आए. वे अखाड़ा दल के साथ लाठी भांजते हुए दिखे, जिससे रामभक्तों का उत्साह और भी बढ़ गया. उनके इस अंदाज को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और माहौल में जोश और उमंग का संचार हो गया.

रामनवमी के मौके पर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है. शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है ताकि पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.