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JPSC जांच के बहाने पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, बोले- छात्रों के साथ खड़ी है बीजेपी

बाबूलाल मरांडी ( Etv Bharat )

रांची: JPSC परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर एक ओर जहां सीआईडी तेजी से अपना काम कर रही है और एक के बाद एक खुलासे आए दिन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत जारी है. पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

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