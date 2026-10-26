JPSC जांच के बहाने पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, बोले- छात्रों के साथ खड़ी है बीजेपी
JPSC-JSSC परीक्षा की सीबीआई जांच को लेकर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट
Published : October 26, 2026 at 6:16 PM IST
रांची: JPSC परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर एक ओर जहां सीआईडी तेजी से अपना काम कर रही है और एक के बाद एक खुलासे आए दिन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत जारी है. पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा है.
एल खियांग्ते को लेकर विपक्ष के सवाल
बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते के लैपटॉप बैग में 15 अभ्यर्थियों की सूची मिली है, जिनमें से 10 अभ्यर्थी 11वीं एवं 13वीं JPSC परीक्षा पास कर अफसर बने हैं. झारखंेड के युवाओं के भविष्य के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ क्या हो सकता है? इसी खियांग्ते को सेवानिवृत्ति के बाद भी मुख्यमंत्री मुख्य सचिव पद पर एक्सटेंशन देकर राज्य की व्यवस्था पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे. जब केंद्र सरकार के गतिरोध के कारण उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए, तो उन्हें JPSC का अध्यक्ष बना दिया गया.
JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल.खियांगते के लैपटॉप बैग में 15 अभ्यर्थियों की सूची मिली है, जिनमें से 10 अभ्यर्थी 11वीं-13वीं JPSC परीक्षा पास कर अफसर बन गए हैं। झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ क्या हो सकता है? इसी खियांगते को सेवानिवृत्ति के बाद भी मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी मुख्य सचिव पद पर एक्सटेंशन देकर राज्य की व्यवस्था पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे। जब केंद्र सरकार के गतिरोध के कारण उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए, तो उन्हें JPSC का अध्यक्ष बना दिया गया। इसी व्यवस्था के संरक्षण में भ्रष्ट अधिकारियों की एक नई पौध तैयार की गई है, जो झारखंड के भविष्य के लिए घातक है। JPSC-JSSC परीक्षाओं की नौकरी बेचे जाने के मामले में CBI जांच ही अंतिम विकल्प है। झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, मुख्यमंत्री आवास से जुड़ा कोई व्यक्ति क्यों न हो या खुद मुख्यमंत्री ही क्यों न हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा युवाओं को न्याय दिलाने और दोषियों को उनके किए की सजा दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। हेमंत जी, कम से कम अबतक के ख़ुलासे में जिनके नाम आ चुके हैं उन्हें तो पदों से हटाकर जेल भेजिये... क्योंकि ऐसे लोग जितने मिनट भी कुर्सी पर रहेंगे तो इन्वेस्ट किया गया पैसा निकालने के साथ ही आगे केश लड़ने के लिये भी पैसे तो ग़रीबों को लूट कर ही निकालेंगे। #Jharkhand #StudentProstestsJharkhand #JPSC #JSSC @BJP4India @narendramodi @AmitShah @NitinNabin @blsanthosh @BJP4Jharkhand @JPSCreformanch— Babulal Marandi (@yourBabulal) October 26, 2026
दोषियों को सजा दिलाने के लिए संघर्ष करेगी बीजेपी: बाबूलाल मरांडी
इसी व्यवस्था के संरक्षण में भ्रष्ट अधिकारियों की एक नई पौध तैयार की गई है, जो झारखंड के भविष्य के लिए घातक है. JPSC-JSSC परीक्षाओं की नौकरी बेचने के मामले में CBI जांच ही अंतिम विकल्प है. झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, मुख्यमंत्री आवास से जुड़ा कोई शख्स क्यों न हो या खुद मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. भाजपा, युवाओं को न्याय दिलाने और दोषियों को उनकी किए की सजा दिलाने के लिए संघर्ष करेगी.
सोशल मीडिया के जरिए बाबूलाल ने साधा निशाना
सोशल मीडिया के जरिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा है कि हेमंत जी, कम से कम अब तक के खुलासे मेंस जिनके भी नाम आ चुके हैं, उन्हें तो पदों से हटाकर जेल भेजिये क्योंकि ऐसे लोग जितने मिनट कुर्सी पर रहेंगे, तो इन्वेस्ट किया गया पैसा निकालने के साथ ही आगे केस लड़ने के लिये भी पैसे तो गरीबों से ही निकालेंगे.
बहरहाल, सियासी बयानों के बीच जेपीएससी परीक्षा अनियमितता के मामले में सीआईडी की जांच तेज है और इससे जुड़े सभी लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है.
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