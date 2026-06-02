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शराब घोटाला सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सत्ता संरक्षण में चलाया गया संगठित आर्थिक अपराधः बाबूलाल मरांडी

रांची: शराब घोटाला को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार की भूमिका और कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि झारखंड शराब घोटाला सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि सत्ता संरक्षण में चलाया गया संगठित आर्थिक अपराध था.

खुल रहे हैं घोटाले की परत: बाबूलाल मरांडी

उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंतर्राज्यीय शराब माफिया और सत्ता के करीबी लोगों की मिलीभगत से जनता की गाढ़ी कमाई को खुलेआम लूटा गया. ACB इस मामले को दबाने की चाहे जितनी कोशिश करे लेकिन ईडी की कार्रवाई रुकने वाली नहीं है. केंद्रीय एजेंसियां लगातार इस घोटाले की परत खोल रही हैं और अब सच धीरे-धीरे पूरे प्रदेश के सामने आ रहा है.

झारखंड के भविष्य के साथ विश्वासघात: बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराब कारोबारी अनवर ढेबर की 1000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति ईडी द्वारा जब्त की जा चुकी है, जो इसी शराब सिंडिकेट से अर्जित बताई जा रही है. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि यह किसी से छिपा नहीं है कि अनवर ढेबर ने विनय चौबे के जरिए सत्ता के शीर्ष तक पहुंच बनाकर झारखंड में शराब घोटाले की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी. मेरे बार-बार विरोध और चेतावनी के बावजूद शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए हेमंत सरकार ने शराब नीति में बदलाव करके झारखंड की जनता को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का काम किया है.