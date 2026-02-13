ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी का विपक्ष पर तीखा हमला, कहा- नरेंद्र मोदी को हटाने का रचा जा रहा षड्यंत्र

गोड्डाः भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने केंद्र की मोदी सरकार की प्रशंसा की और इतिहास की पूर्व की घटनाओं के एक अलग नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया. गोड्डा दौरे पर आए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने का विपक्ष लगातार षड्यंत्र रच रहा है.

विपक्ष हर बात का विरोध करता हैः बाबूलाल मरांडी

उन्होंने कहा कि चाहे कृषि कानून हो या फिर सीएए इसका विपक्ष द्वारा लगातार विरोध किया जाता रहा. कहा कि अगर कुछ समस्या थी तो इस मुद्दे को आम जनता के बीच में ले जाना चाहिए था. लेकिन विपक्ष ने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि कभी लाल किले पर तो कभी जेएनयू पर विरोध जताया और अराजकता के हालात उत्पन्न करने का प्रयास किया.

बाबूलाल मरांडी का बयान (Etv Bharat)

विदेशियों ने यहां सालों साल राज किया

बाबूलाल मरांडी ने नरेंद्र मोदी के बचाव में इतिहास की कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि पहले कुछ मुगल शासक आये और देश पर सैकड़ों साल तक शासन किया, वहीं अंग्रेज भी यहां आए और पूरे देश पर कब्जा कर लिया और सालों साल राज किया.