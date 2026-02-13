ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी का विपक्ष पर तीखा हमला, कहा- नरेंद्र मोदी को हटाने का रचा जा रहा षड्यंत्र

बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधनमंत्री मोदी को हटाने की साजिश की जा रही है.

BABULAL MARANDI ATTACKS OPPOSITION
बाबूलाल मरांडी एवं अन्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 13, 2026 at 2:43 PM IST

2 Min Read
गोड्डाः भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने केंद्र की मोदी सरकार की प्रशंसा की और इतिहास की पूर्व की घटनाओं के एक अलग नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया. गोड्डा दौरे पर आए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने का विपक्ष लगातार षड्यंत्र रच रहा है.

विपक्ष हर बात का विरोध करता हैः बाबूलाल मरांडी

उन्होंने कहा कि चाहे कृषि कानून हो या फिर सीएए इसका विपक्ष द्वारा लगातार विरोध किया जाता रहा. कहा कि अगर कुछ समस्या थी तो इस मुद्दे को आम जनता के बीच में ले जाना चाहिए था. लेकिन विपक्ष ने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि कभी लाल किले पर तो कभी जेएनयू पर विरोध जताया और अराजकता के हालात उत्पन्न करने का प्रयास किया.

बाबूलाल मरांडी का बयान (Etv Bharat)

विदेशियों ने यहां सालों साल राज किया

बाबूलाल मरांडी ने नरेंद्र मोदी के बचाव में इतिहास की कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि पहले कुछ मुगल शासक आये और देश पर सैकड़ों साल तक शासन किया, वहीं अंग्रेज भी यहां आए और पूरे देश पर कब्जा कर लिया और सालों साल राज किया.

उन्होंने कहा कि सीएए बना तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यक चाहे वे हिंदू हो, सिख हो या इसाई हो, उनको धार्मिक कारणों से वहां प्रताड़ित किया गया और वे भागकर भारत आए, तो ऐसे में भारत का यह दायित्व बनता है कि उनको यहां की नागरिकता दे. मगर इसका भी विपक्ष ने विरोध किया.

दूसरे देशों में अल्पसंख्यक समाप्त हो रहे हैं

उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और नेहरू-लियाकत में यह बात हुई थी कि दोनों देशों में जो भी अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा की जाएगी. यहां तो रक्षा की गई और भारत में अल्पसंख्यक दोगुने से ज्यादा हो गए मगर दूसरे देशों में अल्पसंख्यक समाप्त हो रहे हैं. ऐसे में नरेंद्र मोदी देश को मजबूत बना रहे हैं तो विपक्ष हर दिन षडयंत्र कर उन्हें हटाना चाहता है.

संपादक की पसंद

