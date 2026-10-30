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गिरिडीह पहुंचे बाबूलाल का बड़ा आरोप, कहा- लोकतंत्र को राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं से खतरा

गिरिडीह पहुंचे बाबूलाल मरांडी ( Etv Bharat )

गिरिडीह: पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं खासकर राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि देश को किसी से खतरा है, तो वह राहुल गांधी से है, इंडी गठबंधन के नेताओं से है. बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किए गए एसआईआर के दरमियान भी राहुल गांधी ने काफी कुछ कहा था. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कहा था कि गड़बड़ियां हुई हैं और इसमें चुनाव आयोग भी शामिल है.

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