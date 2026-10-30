गिरिडीह पहुंचे बाबूलाल का बड़ा आरोप, कहा- लोकतंत्र को राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं से खतरा
गिरिडीह पहुंचे पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस समेत राहुल गांधी पर पर हमला बोला है.
Published : October 30, 2026 at 3:42 PM IST
गिरिडीह: पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं खासकर राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि देश को किसी से खतरा है, तो वह राहुल गांधी से है, इंडी गठबंधन के नेताओं से है. बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किए गए एसआईआर के दरमियान भी राहुल गांधी ने काफी कुछ कहा था. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कहा था कि गड़बड़ियां हुई हैं और इसमें चुनाव आयोग भी शामिल है.
दिमागी नक्सल को समाप्त करना जरूरी: बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने बताया कि जब पीएम मोदी ने कहा था कि दिमागी नक्सली खत्म करना है, तो हम समझ नहीं सके थे लेकिन जिस तरह की हरकत राहुल गांधी और उनके लोगों द्वारा की गई जा रीह है, तब समझ में आया कि यही लोग 'दिमागी नक्सली' है. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि ऐसे ही लोग नक्सल की तरह विकास का काम होने नहीं देते हैं. चुनाव का बहिष्कार करते हैं लेकिन सत्ता में आना चाहते हैं.
भाजपा ध्वस्त करेगी कांग्रेस का नेरेटिव: झारखंड बीजेपी
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनके लोग, पीएम आवास के पास जाकर धरना देते हैं, 'आतंक' फैलाने का प्रयास करते हैं. इन लोगों की मंशा पीएम आवास में घूसकर कब्जा करने की है, इसलिए भाजपा ने इस नेरेटिव को ध्वस्त करने का मन बनाया हैं.
जनता के सामने रखेंगे राहुल गांधी की हकीकत
पूर्व सीएम ने कहा कि जनता को हमें बताना हैं कि कांग्रेस, राहुल गांधी, इंडी गठबंधन के नेता लोकतंत्र को पसंद ही नहीं करते हैं. यदि यह लोग लोकतंत्र को पसंद करने वाले होते तो जनता के बीच जाते. बाबूलाल ने कहा कि पार्टी ने तय किया हैं कि हम सभी जिलों में कार्यक्रम करेंगे और देश के लोगों को बताना हैं कि संविधान और लोकतंत्र को खतरा असल में किससे हैं ?
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