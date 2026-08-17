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खनिज विधेयक पर जेएमएम के आंदोलन की घोषणा पर बिफरे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, जानिए क्या कहा

रांचीः खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 को लेकर चल रही सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा हाय तौबा मचाया जा रहा है, इसके पीछे छात्रों के आंदोलन को भटकाने की मंशा है.

अमेंडमेंट बिल में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गयाः बाबूलाल मरांडी

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल पास हो रहा था उस समय अगर इनके सांसद सदन में बहस में भाग लेते और विरोध करते तो एक बात होती मगर इन सबको मतलब झारखंड से नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति करना है और हंगामा करना है. उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक में बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है बल्कि राज्यों के द्वारा मेजर मिनरल्स पर अपने ढंग से लगाए जाने वाले कर पर अंकुश लगाया गया है और इसके कानून रुप में आने के बाद इस पर सेस नहीं लगा पायेंगे. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा पिछले दिनों कोयला और लौह अयस्क पर जिस तरह से सेस लगाया गया. उससे झारखंड को लाभ होने वाला नहीं है बल्कि घाटा ही हुआ है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान (Etv Bharat)

छात्रों की मांग को डायल्यूट करने के लिए MMDR एक्ट का सहारा लिया जा रहाः बाबूलाल

बाबूलाल मरांडी ने कहा पिछले 13 अगस्त को संसद में एमएमडीआरए एक्ट पास हुआ. इस मामले को लेकर सदन में विपक्षी दलों ने बहस में भाग नहीं लिया. अगर ये लोग बहस करते तो उनको इस बिल के बारे में जानकारी मिलती. उन्होंने कहा कि एमएमडीआर एक्ट जो बिल पारित हुआ है उसमें प्रावधान है एकरूपता लाने की, जो अब तक भंग होती थी. जिसके कारण छोटे उद्यमी को परेशानी होती थी. देश के अन्य राज्यों से झारखंड में अलग से मूल्य चुकाना पड़ता है. इस प्रावधान के तहत केंद्र की अनुमति के बगैर टैक्स राज्य सरकार नहीं लगा सकती है.

केंद्र सरकार चाहती है राज्य सरकार विकास करेः बाबूलाल मरांडी