ETV Bharat / state

खनिज विधेयक पर जेएमएम के आंदोलन की घोषणा पर बिफरे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, जानिए क्या कहा

बाबूलाल मरांडी ने माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2026 को लेकर हेमंत सोरेन पर हमला बोला, कहा यह बिल सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है.

MINES AND MINERALS AMENDMENT BILL
प्रेसवार्ता के दौरान बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2026 at 4:14 PM IST

|

Updated : August 17, 2026 at 4:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 को लेकर चल रही सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा हाय तौबा मचाया जा रहा है, इसके पीछे छात्रों के आंदोलन को भटकाने की मंशा है.

अमेंडमेंट बिल में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गयाः बाबूलाल मरांडी

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल पास हो रहा था उस समय अगर इनके सांसद सदन में बहस में भाग लेते और विरोध करते तो एक बात होती मगर इन सबको मतलब झारखंड से नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति करना है और हंगामा करना है. उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक में बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है बल्कि राज्यों के द्वारा मेजर मिनरल्स पर अपने ढंग से लगाए जाने वाले कर पर अंकुश लगाया गया है और इसके कानून रुप में आने के बाद इस पर सेस नहीं लगा पायेंगे. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा पिछले दिनों कोयला और लौह अयस्क पर जिस तरह से सेस लगाया गया. उससे झारखंड को लाभ होने वाला नहीं है बल्कि घाटा ही हुआ है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान (Etv Bharat)

छात्रों की मांग को डायल्यूट करने के लिए MMDR एक्ट का सहारा लिया जा रहाः बाबूलाल

बाबूलाल मरांडी ने कहा पिछले 13 अगस्त को संसद में एमएमडीआरए एक्ट पास हुआ. इस मामले को लेकर सदन में विपक्षी दलों ने बहस में भाग नहीं लिया. अगर ये लोग बहस करते तो उनको इस बिल के बारे में जानकारी मिलती. उन्होंने कहा कि एमएमडीआर एक्ट जो बिल पारित हुआ है उसमें प्रावधान है एकरूपता लाने की, जो अब तक भंग होती थी. जिसके कारण छोटे उद्यमी को परेशानी होती थी. देश के अन्य राज्यों से झारखंड में अलग से मूल्य चुकाना पड़ता है. इस प्रावधान के तहत केंद्र की अनुमति के बगैर टैक्स राज्य सरकार नहीं लगा सकती है.

केंद्र सरकार चाहती है राज्य सरकार विकास करेः बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह कानून केवल झारखंड के लिए नहीं बनाया गया है. खनिज तो देश के कई अन्य राज्यों में है. उन्होंने कहा कि रॉयल्टी से पहले राज्य को 60.24% आता था और अब राज्य को 88.53% मिलता है और केंद्र को 11.47% भाग मिलता है. केंद्र सरकार भी चाहती है कि राज्य सरकार विकास करे. उन्होंने कहा कि 2024 में जब राज्य सरकार ने नियम बनाया तब से तीन बार सेस की राशि बढ़ाई गई है, अभी वर्तमान में कोयला में प्रति टन 450/राज्य सरकार सेस के रुप मे लेती है और 600 रुपया प्रति टन लौह अयस्क पर सरकार लेती है. पड़ोस के राज्य ओडिशा और छत्तीसगढ़ से बहुत कम सेस सरकार लेती है.

आंदोलन करने की चेतावनी

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छात्र आंदोलन को दिशाहीन करने के लिए राज्य सरकार ने MMDR एक्ट को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आंदोलनरत छात्रों को यह सरकार लटकाने भटकाने का काम कर रही है, ऐसे में एक बार फिर वार्ता के लिए बुलाया जाना भी इसी तरह से होगा.

ये भी पढ़ेः

'झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा', मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की केंद्र सरकार को चेतावनी

खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर झारखंड चैंबर नाराज, पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा- फिर से करें विचार

खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर जेएमएम का रूख सख्त, मंत्री सुदिव्य ने दी आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी

Last Updated : August 17, 2026 at 4:39 PM IST

TAGGED:

THE MINERALS BILL
खनिज विधेयक
खान और खनिज अधिनियम
MINES AND MINERALS ACT
MINES AND MINERALS AMENDMENT BILL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.