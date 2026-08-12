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JPSC-JSSC विवाद पर बाबूलाल का बड़ा हमला, कहा- केंद्रीय जांच से बचाने के लिए आरोपियों को संरक्षण दे रही सरकार

JPSC-JSSC परीक्षा विवाद पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों को जांच न सौंपने का गंभीर आरोप लगाया है.

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नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 9:33 AM IST

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रांची: झारखंड में JPSC-JSSC प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार अब तक छात्रों से JPSC-JSSC परीक्षाओं में हुई कथित धांधली की ED से जांच कराने की बात कहती रही. लेकिन ED की ओर से ECIR दर्ज होते ही पूर्व मुख्य सचिव और JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांग्ते को CID ने गिरफ्तार कर लिया. जबकि ख्यांगते को CID पहले ही चार बार पूछताछ के लिए बुला चुकी थी. उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले ऐसे ही ACB ने विनय चौबे को ED की जांच से बचाने के लिए गिरफ्तार किया था.

राज्य की एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि JPSC और JSSC में कथित तौर पर नौकरी बेचने के मामले में मुख्यमंत्री के करीबी बताए जाने वाले विनोद सिंह, मुख्य सचिव अविनाश कुमार के सहयोगी धर्मेंद्र और पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते जैसे नाम सामने आए हैं. जिसके बाद राज्य की जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है. उन्होंने JSSC-CGL मामले में CID की जांच का हवाला देते हुए कहा कि उस मामले में भी छात्रों ने जांच की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए थे.

CBI जांच से क्यों भाग रही सरकार- मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें संरक्षण देने की कोशिश कर रही है. जिससे केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच की आंच ऊपर तक न पहुंचे. उन्होंने दावा किया कि अगर JPSC-JSSC की कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष CBI जांच हुई तो जांच की आंच मुख्यमंत्री तक पहुंच सकती है. बाबूलाल मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि इसी आशंका के चलते सरकार CBI जांच से लगातार बच रही है.

11 अगस्त को CM ने सदन में क्या कहा

इधर, JPSC-JSSC विवाद के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11 अगस्त को विधानसभा में सरकार का रुख स्पष्ट कर चुके हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने के लिए तैयार है. इसके अलावा जिन परीक्षाओं के आयोजन में TDPL एजेंसी की भूमिका रही है, उनकी भी जांच कराने को सरकार तैयार है.

मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षा प्रणाली में रिफॉर्म के लिए IIT, IIM और XLRI जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों से सलाह लेने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, विश्वसनीय और सुरक्षित बनाया जाएगा. वहीं, छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं. छात्रों का स्पष्ट कहना है कि सरकार को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम को रद्द करना पड़ेगा. साथ ही टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को देनी होगी.

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