हेमंत सरकार पर बाबूलाल मरांडी के ताबड़तोड़ हमले, बोले- बेपर्दा हुई सरकार की नाकामी

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पटना रवाना होने से पहले हेमंत सरकार पर एक के बाद एक जोरदार हमले बोले हैं.

Babulal Marandi
प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 29, 2025 at 9:54 AM IST

2 Min Read
देवघर: झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी देवघर के जसीडीह स्टेशन से पटना के लिए रवाना हुए. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बीजेपी के लिए चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे. बिहार रवाना होने से पहले पूर्व सीएम ने हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा झारखंड में अब चर्चा सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि हेमंत सरकार की चरमराती व्यवस्था की भी हो रही है.

जानकारी देते बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)

बेपर्दा हुई झारखंड सरकार की नाकामी: बाबूलाल

बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कोल्हान प्रमंडल में घटित घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि झारखंड सरकार की नाकामी अब बेपर्दा हो चुकी है. अवैध खनन सरेआम हो रहा है और जब आम लोग विरोध में आवाज उठाते हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि खनन लूट और सत्ता की चुप्पी, दोनों ने जनता का दम घोंट दिया है. जब नागरिक अपनी सुरक्षा की बात करते हैं, तो सरकार उन्हें अपराधी समझती है.

चाईबासा मामले में जबाव की स्थिति में नहीं सरकार: बीजेपी

नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि चाईबासा में संक्रमित रक्त चढ़ाने से कई मासूम बच्चों की मौत हो गई लेकिन सरकार अब तक जवाब देने की स्थिति में नहीं है. यह संवेदनहीनता नहीं तो और क्या है? इसी रवैये के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने 29 अक्टूबर के दिन कोल्हान प्रमंडल बंद रखने का आह्वान किया है. बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के नाते वह जनता की आवाज को सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करेगी.

इधर, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के बंद ऐलान से घाटशिला उपचुनाव में निर्णायक मोड़ ला सकता है जबकि सत्ता पक्ष में बैठी हेमंत सरकार बंद को असफल करने के हरसंभव प्रयास कर रही है.

