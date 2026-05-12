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बाबूलाल मरांडी ने उठाए कानून-व्यवस्था पर सवाल, प्रिंस खान मामले में NIA-CBI जांच की मांग

धनबाद: बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सिर्फ बिगड़ी नहीं है, बल्कि इसे सुनियोजित तरीके से बिगाड़ा गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिलों में विवादित और डेंटेड अधिकारियों की पोस्टिंग की जा रही है. जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

बाबूलाल मरांडी ने एसीबी प्रमुख पर उठाए सवाल

मरांडी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के प्रमुख के रूप में ऐसे अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है, जिनके खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं. उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी और उनके परिवार की संपत्ति तक अटैच हो चुकी है और मामला अदालत में विचाराधीन है. ऐसे में उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है.

जानकारी देते नेता प्रतिपक्ष (ईटीवी भारत)

उन्होंने राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्यकाल में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 17 से 18 आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत मिल गई. बाबूलाल मरांडी के अनुसार पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही, जिससे पूरे मामले की जांच और सरकार की गंभीरता पर संदेह पैदा होता है.

मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी कराने की अपील