बाबूलाल मरांडी ने उठाए कानून-व्यवस्था पर सवाल, प्रिंस खान मामले में NIA-CBI जांच की मांग
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में प्रेस को संबोधित करते हुए कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है.
Published : May 12, 2026 at 4:22 PM IST
धनबाद: बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सिर्फ बिगड़ी नहीं है, बल्कि इसे सुनियोजित तरीके से बिगाड़ा गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिलों में विवादित और डेंटेड अधिकारियों की पोस्टिंग की जा रही है. जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
बाबूलाल मरांडी ने एसीबी प्रमुख पर उठाए सवाल
मरांडी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के प्रमुख के रूप में ऐसे अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है, जिनके खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं. उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी और उनके परिवार की संपत्ति तक अटैच हो चुकी है और मामला अदालत में विचाराधीन है. ऐसे में उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है.
उन्होंने राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्यकाल में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 17 से 18 आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत मिल गई. बाबूलाल मरांडी के अनुसार पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही, जिससे पूरे मामले की जांच और सरकार की गंभीरता पर संदेह पैदा होता है.
मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी कराने की अपील
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है मानो राज्य को पुलिस, माफिया और अपराधियों के हवाले कर दिया गया हो. उन्होंने कहा कि विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि National Investigation Agency (एनआईए) और Central Bureau of Investigation (सीबीआई) जैसी केंद्रीय एजेंसियां बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकती. इसलिए अगर सरकार वास्तव में अपराध पर अंकुश लगाना चाहती है, तो उसे स्वयं इन एजेंसियों से जांच कराने की अनुशंसा करनी चाहिए.
प्रिंस खान मामले की जांच एनआईए से हो: बाबूलाल मरांडी
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चाहे मामला गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़ा हो या राज्य के अन्य संगठित अपराधों का, सभी मामलों की निष्पक्ष जांच एनआईए और सीबीआई से कराई जानी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूरी तरह मौन है और पुलिस अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है.
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