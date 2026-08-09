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चतरा पहुंचे बाबूलाल मरांडी, नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस की कार्यशैली उठाए सवाल

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में चतरा पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने पुलिस विभाग और राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

Babulal Marandi in Chatra
मीडिया से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 7:05 PM IST

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चतरा: जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में चार अगस्त को आदिवासी नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप और उसके बाद आरोपी युवक की ग्रामीणों द्वारा पिटाई के बाद इलाज के दौरान हुई मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. रविवार को पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी चतरा पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

पुलिस की कार्यशैली पर सवाल

पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि नाबालिग बच्ची के अपहरण की सूचना उसके परिजनों ने स्थानीय पुलिस को समय रहते दी थी लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने कहा कि पुलिस यदि समय रहते कार्रवाई करती तो यह घटनाक्रम सामने नहीं आता.

मीडिया से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)

हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही 'पुलिस': बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने बताया कि परिजनों के अनुसार, इमरोज नाम का युवक, नाबालिग बच्ची का कथित तौर पर अपहरण कर अपने घर में रखे हुए था और लगातार दो दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस को इसकी जानकारी दिए जाने के बावजूद स्थानीय 'पुलिस' हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही. उन्होंने कहा कि यह बेहद दर्दनाक स्थिति है. एक गरीब परिवार की बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी यदि पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं करती है, तो इससे अपराधियों का 'मनोबल' बढ़ता है और आम लोगों का कानून-व्यवस्था से भरोसा कमजोर होता है.

गरीब परिवार समझकर पुलिस ने हल्के में लिया मामला

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पूरे मामले को 'गरीब परिवार' से जुड़ा होने के कारण कथित तौर पर हल्के में लिया. उन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थिति बनी है, वह बेहद दर्दनाक है. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी इमरोज के माता-पिता एवं अन्य परिजनों के खिलाफ पॉक्सो जैसे गंभीर कानून के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद तत्काल गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई करने के बजाय पीड़िता के माता-पिता को ही पुलिस ने उल्टा जेल भेज दिया.

निर्दोष ग्रामीणों को किया जा रहा है परेशान

नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद 56 नामजद और 150 से अधिक अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. उन्होंने कहा कि यदि निर्दोष ग्रामीणों को इस मामले में परेशान किया जा रहा है तो यह भी गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

दर्द हो रहा है, अब घर के छोटे बच्चों की परवरिश कौन करेगा?

पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद बाबूलाल मरांडी भावुक भी नजर आए. उन्होंने कहा कि परिवार की स्थिति देखकर दर्द हो रहा है. पीड़िता के दादा बुजुर्ग हैं और दादी लकवाग्रस्त हैं. ऐसे में घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश अब कौन करेगा? यह बड़ा सवाल है. उन्होंने कहा कि इस परिवार को सिर्फ न्याय ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और प्रशासनिक सहयोग की भी जरूरत है. सरकार को पीड़ित परिवार की स्थिति को देखते हुए हरसंभव सहायता उपलब्ध करानी चाहिए.

यह बच्चियों की सुरक्षा का सवाल

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस घटना को किसी धर्म विशेष के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए. यह किसी धर्म या समुदाय का सवाल नहीं बल्कि बच्चियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का सवाल है. उन्होंने कहा कि हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि वह किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करें. समाज के सभी वर्गों को मिलकर ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसे लोगों को संरक्षण या प्रोत्साहन देने के बजाय किसी धर्म विशेष समेत सभी समाज और वर्गों को एकजुट होकर प्रशासन के सहयोग से समय रहते कानून के हवाले करना चाहिए.

आरोपी के पुराने मामलों का भी जिक्र

बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि आरोपी के खिलाफ पहले से दो-दो 'दुष्कर्म' के मामले दर्ज थे और वह पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामले में जेल में भी रह चुका था. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद यदि वह दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम देने में सफल हुआ तो यह कानून-व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

समय रहते पुलिस को करनी थी कार्रवाई: नेता प्रतिपक्ष

उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी रिवॉल्वर और चाकू लेकर घूमता था तथा सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें डालकर कथित तौर पर दहशत फैलाने का प्रयास करता था. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यदि पहले से उसके खिलाफ दर्ज मामलों में समय पर प्रभावी कार्रवाई होती और समाज के सभी वर्ग प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे अपराधी को कानून के शिकंजे में रखते, तो शायद आज जैसी स्थिति पैदा नहीं होती. सरकार और पुलिस को सख्त चेतावनी देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बच्चियों से 'दुष्कर्म' करने वालों को कानून के तहत मिले कठोर सजा मिलना चाहिए.

चतरा दौरे के दौरान बाबूलाल मरांडी ने 'हेमंत सोरेन' सरकार और पुलिस प्रशासन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सब्र का इम्तिहान नहीं लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों का आरोपी जैसा ही अंजाम होगा. ताकि अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा हो. उन्होंने कहा कि यदि कुकर्मियों को समय पर सजा नहीं मिली तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ जाते हैं.

कम पड़ जाएगी जेल में जगह

इधर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधी को समाज में खुलेआम घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती. प्रशासन को ऐसे अपराधियों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई करनी होगी. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बच्चियों के साथ दुष्कर्म करेगा तो उसका अंजाम आरोपी जैसा ही होना चाहिए. ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं: बाबूलाल मरांडी

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. दुष्कर्म के आरोप की भी निष्पक्ष जांच हो और आरोपी की मौत के मामले की भी कानून के अनुसार जांच हो. उन्होंने कहा कि यदि किसी पुलिस अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. वही यदि निर्दोष ग्रामीणों को केवल दबाव बनाने या परेशान करने के लिए मुकदमे में फंसाया गया है, तो उन्हें भी राहत मिलनी चाहिए.

पीड़ित परिवार को सुरक्षा और सहायता की मांग

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि न्याय का मतलब किसी निर्दोष को फंसाना नहीं और किसी दोषी को बचाना भी नहीं है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा और आवश्यक सहायता दी जाए. मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. लोगों से अपील करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घटना को लेकर किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव पैदा नहीं होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि अपराधी की पहचान उसके अपराध से होनी चाहिए, 'धर्म' से नहीं. उन्होंने कहा कि 'हिंदू-मुस्लिम' सभी समाज के लोग आपस में बैठकर प्रशासन के सहयोग से ऐसे अपराधियों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करें. इससे अपराधी भी कानून से डरेंगे और समाज में सद्भाव भी बना रहेगा.

बाबूलाल मरांडी ने आखिर में कहा कि ऐसी घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. इन सवालों का जवाब सरकार और पुलिस प्रशासन को देना होगा. उन्होंने कहा कि बच्चियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

गांव में लागू है धारा 144, उमड़ी हजारों की भीड़

दरअसल, नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले का विरोध इस कदर गांव में है कि जिला प्रशासन द्वारा गांव में धारा 144 लागू किए जाने के बावजूद बाबूलाल मरांडी के दौरे के दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं और बुजुर्ग मौके पर जुट गए. इस दौरान पुलिस लगातार मार्किंग करके लोगों से एक जगह एकत्रित नहीं होने की अपील करती रही लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की एक नहीं सुनी. मौके पर लोग जमकर सरकार और पुलिस विरोधी नारे लगाते रहे.

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