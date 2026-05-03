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बाबूलाल मरांडी की सीएम हेमंत सोरेन से अपील, नारी वंदन अधिनियम बिल के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे

रांची: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नारी वंदन अधिनियम बिल को लेकर झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है. इस संबंध में बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार से अपील की है कि वह नारी वंदन अधिनियम बिल के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर उसे केंद्र सरकार को भेजें. रविवार को रांची स्थित भाजपा कार्यालय में बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है.

बाबूलाल मरांडी की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)

बाबूलाल मरांडी ने बताया कि जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक सदन के 3 दिनों का विशेष सत्र आहूत कर देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल प्रस्तुत किया गया. लेकिन दुर्भाग्यवश, विपक्ष के साथियों का अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के कारण सदन में यह बिल पारित नहीं हो पाया.

उन्होंने कहा कि इस बिल के पारित हो जाने से जहां पूरे देश की आधी आबादी को 2029 से ही प्रतिनिधित्व का ऐतिहासिक अवसर मिलता, वहीं झारखंड प्रदेश में भी 14 लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 21 हो जाती, जिसमें 7 लोकसभा क्षेत्रों में महिला जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित होती. इसी प्रकार विधानसभा सीटों की संख्या 81 से बढ़कर 121 हो जाती, जिसमें 41 विधानसभा क्षेत्रों में महिला जनप्रतिनिधित्व को अवसर मिल पाता.

झारखंड में महिलाओं को मिलता रहा है सम्मान