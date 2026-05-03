बाबूलाल मरांडी की सीएम हेमंत सोरेन से अपील, नारी वंदन अधिनियम बिल के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे
रांची में बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर सीएम हेमंत सोरेन से नारी वंदन अधिनियम बिल के पक्ष में प्रस्ताव पारित करने की अपील की.
Published : May 3, 2026 at 3:20 PM IST
रांची: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नारी वंदन अधिनियम बिल को लेकर झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है. इस संबंध में बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार से अपील की है कि वह नारी वंदन अधिनियम बिल के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर उसे केंद्र सरकार को भेजें. रविवार को रांची स्थित भाजपा कार्यालय में बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है.
बाबूलाल मरांडी ने बताया कि जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक सदन के 3 दिनों का विशेष सत्र आहूत कर देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल प्रस्तुत किया गया. लेकिन दुर्भाग्यवश, विपक्ष के साथियों का अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के कारण सदन में यह बिल पारित नहीं हो पाया.
उन्होंने कहा कि इस बिल के पारित हो जाने से जहां पूरे देश की आधी आबादी को 2029 से ही प्रतिनिधित्व का ऐतिहासिक अवसर मिलता, वहीं झारखंड प्रदेश में भी 14 लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 21 हो जाती, जिसमें 7 लोकसभा क्षेत्रों में महिला जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित होती. इसी प्रकार विधानसभा सीटों की संख्या 81 से बढ़कर 121 हो जाती, जिसमें 41 विधानसभा क्षेत्रों में महिला जनप्रतिनिधित्व को अवसर मिल पाता.
झारखंड में महिलाओं को मिलता रहा है सम्मान
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की संस्कृति एवं झारखंडी इतिहास में सदैव महिलाओं को प्रतिनिधित्व सहित सभी प्रकार की निर्णय प्रक्रिया, चाहे वह सामाजिक हो या राजनैतिक में महत्वपूर्ण स्थान और सम्मान दिया है. वीरांगना फूलो-झानो की इस धरती पर निवासरत झारखंड की बहनों की यह आशा है कि राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं महिला सशक्तिकरण के सशक्त पैरोकार रहे हैं. इसलिए इस झारखंड की भूमि पर इतिहास रचने का कार्य करें और राज्यपाल की अनुमति से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कराकर नारी शक्ति बंदन अधिनियम बिल को पारित कर केन्द्र सरकार से पुनः इसे सदन में पारित कराने का आग्रह करें.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम के इस ऐतिहासिक कदम से झारखंड की आधी आबादी के लिए बहुप्रतिक्षित न्याय का मार्ग प्रशस्त संभव हो सकेगा. बाबूलाल के अनुसार, उन्हें उम्मीद है कि झारखंड के सीएम दलगत भावना से ऊपर उठकर इस महत्वपूर्ण सामाजिक सरोकार के विषय पर गंभीरता से निर्णय लेने का कष्ट करेंगे.
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