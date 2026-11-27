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बाबूलाल मरांडी का आरोप, हिरासत में पत्रकार अभिषेक भारती को दी गई यातना, हाईकोर्ट और NHRC से की हस्तक्षेप की मांग

पत्रकार अभिषेक भारती ( ETV BHARAT )

रांची: पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े नाबालिग के कथित यौन शोषण मामले में खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकार अभिषेक भारती के साथ पुलिस हिरासत में कथित मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया है. इस मामले में गंभीर चिंता जताते हुए झारखंड हाईकोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है. उन्होंने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की अपील की है.

पत्रकार पर अदालत में मनचाहा बयान देने का दबाव का आरोप