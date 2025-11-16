पूर्व डीजीपी और गैंगस्टर के बीच गठजोड़ का आरोप, पाकिस्तान कनेक्शन की NIA से जांच की मांग!
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पूर्व डीजीपी को लेकर मुखर हैं. इस बार उन्होंने अनुराग गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
Published : November 16, 2025 at 5:40 PM IST
रांचीः झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गिरोह के बीच कथित सांठगांठ की व्यापक जांच की मांग की है.
गहन जांच जरूरी
झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के खिलाफ एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बड़ा आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच एनआईए से करवाने के लिए एजेंसी के डीजी को पत्र लिखा है. बाबूलाल मरांडी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताते हुए मामले में तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया है.
इस पत्र में बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के नेतृत्व वाले संगठित आपराधिक गिरोह ‘कोयलांचल शांति समिति (KSS)’ नामक एक मुखौटा संगठन काम कर रहा है. जो लंबे समय से हत्या, ठेकेदारी, ट्रांसपोर्टरों, डॉक्टरों, वकीलों और व्यापारियों से जबरन वसूली तथा अवैध हथियारों के धंधे जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त रहा है.
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि यह नेटवर्क मूल रूप से चलने वाला संगठित आपराधिक सिंडिकेट है, जिसके तार सीमा पार एंटी-नेशनल गतिविधियों से भी जुड़े होने की आशंका है. उन्होंने अपने पत्र में सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे चिंताजनक पहलू के रूप में सुजीत सिन्हा गिरोह की कथित अंतरराष्ट्रीय हथियार सप्लाई चेन की ओर संकेत किया है. आरोप है कि गिरोह पंजाब के मोगा जिले में ड्रोन से गिराए गए हथियारों की खरीद कर रहा है. ये हथियार शत्रु पड़ोसी पाकिस्तान से पहुँचाए जा रहे हैं, जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए सीधा खतरा है.
बाबूलाल मरांडी द्वारा लिखे पत्र के मुख्य बिंदु
1. अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ और हथियारों की खरीदः विश्वसनीय आरोप हैं कि सुजीत सिन्हा गिरोह पंजाब के मोगा जिले में ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों की खरीद कर रहा है और ये हथियार शत्रु पड़ोसी पाकिस्तान से प्राप्त किए गए हैं. ये गतिविधियां और गैंगस्टर प्रिंस खान (जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल है) के साथ गिरोह के कथित संबंध, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक सीधा और गंभीर खतरा पैदा करते हैं.
2. पुलिस-आपराधिक सांठगांठः हाल ही में, रांची पुलिस ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया. मामले के बाद की जांचों में कथित तौर पर उनके मोबाइल फोन से डेटा एक्सेस किया गया. जिससे झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP), अनुराग गुप्ता के साथ सीधा और अत्यधिक संदिग्ध संबंध होने का संकेत मिलता है.
3. पूर्व डीजीपी द्वारा KSS का संचालन: रिया सिन्हा और गिरोह के अन्य सदस्यों से पूछताछ के दौरान प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के आधार पर, यह आरोप लगाया गया है कि सुजीत सिन्हा गिरोह वास्तव में अनुराग गुप्ता के इशारे पर चलाया और संचालित किया जा रहा था. इसके अलावा, आपराधिक मुखौटा संगठन कोयलांचल शांति समिति (KSS) की स्थापना और कार्यप्रणाली कथित तौर पर पूर्व डीजीपी गुप्ता द्वारा जबरन वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी. यह भी आरोप है कि अनुराग गुप्ता को जबरन वसूली गई राशि का एक निश्चित प्रतिशत दिया जा रहा था.
विशिष्ट मुद्दों पर NIA जांच का अनुरोध
बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में लिखा है कि इन खतरनाक घटनाक्रमों के मद्देनजर, जो स्पष्ट रूप से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ वाले एक आपराधिक सिंडिकेट के बीच चौंकाने वाली सांठगांठ को उजागर करते हैं. मैं एनआईए से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल संज्ञान ले और निम्नलिखित विशिष्ट मामलों की गहन, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच शुरू करें.
संचार का फॉरेंसिक विश्लेषण
बाबूलाल मरांडी के अनुसार रिया सिन्हा और अनुराग गुप्ता के बीच सभी चैट, कॉल लॉग और डिजिटल इंटरैक्शन की प्रकृति, सीमा और उद्देश्य का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक विश्लेषण किया जाए. विशेष रूप से, इस आशंका की जांच की जाए कि अनुराग गुप्ता को संगठित अपराध से प्राप्त आय से वित्तीय या भौतिक लाभ मिला हो सकता है.
KSS के गठन और कार्यप्रणाली में भूमिका
कोयलांचल शांति समिति (KSS) की स्थापना और संचालन में अनुराग गुप्ता की कथित महत्वपूर्ण भूमिका की जांच की जाए और यह पता लगाया जाए कि क्या उन्होंने इस आपराधिक संगठन को संस्थागत समर्थन, संरक्षण, या रणनीतिक सहायता प्रदान की.
भारतमाला परियोजना क्षेत्र पर नियंत्रण
इस आरोप की जांच की जाए कि अनुराग गुप्ता और गिरोह के बीच मिलीभगत का उद्देश्य झारखंड में भारतमाला परियोजना क्षेत्रों पर आपराधिक प्रभुत्व सुनिश्चित करना और जबरन वसूली/कार्टेल जैसे नियंत्रण को सुविधाजनक बनाना था, जो राष्ट्रीय महत्व की एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है.
अमन साहू मुठभेड़ संदिग्ध
बाबूलाल मरांडी के अनुसार इस व्यापक और गंभीर आशंका की निष्पक्ष जांच की जाए कि गैंगस्टर अमन साहू की मुठभेड़ प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने और सुजीत सिन्हा गिरोह को अपने आपराधिक एकाधिकार को मजबूत करने में मदद करने के लिए अनुराग गुप्ता के इशारे पर इंजीनियर की गई थी. इस संबंध में सामने आई चिंताजनक रिपोर्टों की जांच की जाए कि झारखंड पुलिस के कुछ अधिकारियों ने रिया सिन्हा और अनुराग गुप्ता के बीच चैट रिकॉर्ड को दबाने या रोकने का प्रयास किया है, जो न्याय में बाधा डालने और प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के जानबूझकर किए गए प्रयास का संकेत देता है.
अपराध की प्रकृति, जिसमें एक शत्रुतापूर्ण पड़ोसी से हथियारों तक पहुंचना और पुलिस-आपराधिक सांठगांठ शामिल है, राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करती है. इसलिए, यह अनिवार्य है कि सुजीत सिन्हा गिरोह के खिलाफ दर्ज मामलों, जिसमें रांची जिले में दर्ज नवीनतम मामला भी शामिल है कि जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क वाले संगठित आपराधिक गिरोहों से संबंधित मामलों की जांच के लिए अनिवार्य है.
