साहिबगंज में बाबूलाल मरांडी का आरोप, सरकार को बाढ़ पीड़ितों की चिंता नहीं, उपायुक्त के मिलने से इंकार से भी भड़के
साहिबगंज में बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार को बाढ़ पीड़ितों की कोई चिंता नहीं है. राहत में बंदरबांट हो रही है.
Published : September 10, 2026 at 9:01 PM IST
साहिबगंज: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की परवाह नहीं कर रही है.
राहत के नाम पर बंदरबांट का दावा
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राहत सामग्री के नाम पर सरकारी राशि की बंदरबांट हो रही है. बाढ़ पीड़ितों को मात्र दो-दो किलो चूड़ा और गुड़ दिया जा रहा है. इससे पीड़ितों की क्या हालत होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है.
वितरण में गड़बड़ी की शिकायत
बुधवार को साहिबगंज पहुंचने पर कई लोगों ने राहत सामग्री वितरण में गड़बड़ी की शिकायत की. इसके बाद मरांडी ने उपायुक्त को फोन कर जानकारी ली और मिलने के लिए बुलाया. लेकिन उपायुक्त ने मिलने से इनकार कर दिया.
'उपायुक्त जनता के सेवक हैं, नवाब नहीं'
नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा कि जब उपायुक्त को नेता प्रतिपक्ष से मिलने का समय नहीं है, तो आम जनता के साथ वे क्या व्यवहार करते होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं. उन्होंने कहा कि उपायुक्त जनता के सेवक होते हैं, नवाब नहीं.
छात्रों के मुद्दे पर भी आक्रोश
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस बार छात्रों का आंदोलन चल रहा है इस लिए वे इस मामले को तूल नहीं देना चाहते. लेकिन अगली बार वे स्टेडियम में धरना पर बैठेंगे और उपायुक्त को वहां आकर मिलना ही होगा.
बता दें कि राज्य में जेपीएससी और जेएससी जैसी परीक्षाओं में धांधली तथा छात्रों पर केस के विरोध में भाजपा के आक्रोशपूर्ण आंदोलन में शामिल होने के लिए बाबूलाल मरांडी साहिबगंज आए हुए थे. शहर के पूर्वी फाटक से आंदोलन शुरू हुआ और कलेक्ट्रेट भवन तक पहुंचा. आंदोलन की खबर मिलते ही फाटक बंद कर दिया गया. उपायुक्त की अनुपस्थिति में एक शिष्टमंडल ने एडीसी को आवेदन सौंपा.
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