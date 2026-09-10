ETV Bharat / state

साहिबगंज में बाबूलाल मरांडी का आरोप, सरकार को बाढ़ पीड़ितों की चिंता नहीं, उपायुक्त के मिलने से इंकार से भी भड़के

बाबूलाल मरांडी ( ETV Bharat )