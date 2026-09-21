JSSC धांधली: बाबूलाल मरांडी का गंभीर आरोप, कहा- मंत्री आवास में रटाई गई उत्तर पुस्तिका, CID जांच पर भी उठाया सवाल
बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर जेएसएससी-जेपीएससी को लेकर हेमंत सरकार को कठघरे में खड़ा किया है.
Published : September 21, 2026 at 3:55 PM IST
गिरिडीह: जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल में धांधली को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल खड़ा किया है. बाबूलाल ने एक बार फिर पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग रखी है. इस दौरान उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि जो उन्हें जानकारी है कि इस प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मंत्री के आवास में भी रटवाए गए थे.
दरअसल, बाबूलाल सोमवार को गिरिडीह में एक निजी संस्थान के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने परीक्षा विवाद को लेकर सरकार से कई सवाल किए. मरांडी ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट में सरकार की ओर से दाखिल हालिया हलफनामे में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को कथित तौर पर गड़बड़ियों से प्रभावित बताया गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि यदि सरकार के पास पहले से तथ्य थे, तो उन्हें अदालत के सामने पहले क्यों नहीं रखा गया. उन्होंने पूछा कि क्या पूर्व में दाखिल हलफनामों के जरिए न्यायालय के सामने पूरी जानकारी नहीं रखी गई.
उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की भी स्वतंत्र जांच की मांग की. मरांडी ने सुधीर गुप्ता, अनुराग गुप्ता, प्रशांत कुमार और मनोज कौशिक की भूमिका की जांच की मांग करते हुए कहा कि जिम्मेदारी केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए. साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.
मरांडी ने सीआईडी की जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी से जांच जरूरी है. उन्होंने प्रशांत कुमार और सुधीर गुप्ता को JSSC से हटाने तथा मनोज कौशिक को सीआईडी एडीजी के पद से मुक्त करने की मांग की. उन्होंने कहा कि जब भी झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को होटवार जेल भेजने का काम किया जाएगा.
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