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नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, कहा-जामताड़ा में राजनीतिक साजिश के तहत 14000 आदिवासी मतदाताओं के नाम काटे गए

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. ( फोटो-ईटीवी भारत )