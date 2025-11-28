हाईटेक ऐप से पुलिस और कोल माफिया चोरी का सिंडिकेट चलाने की तैयारी मेंः बाबूलाल मरांडी
बीजेपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष ने कोयला चोरी सिंडिकेट को लेकर बड़ा आरोप सरकार पर लगाया है.
Published : November 28, 2025 at 7:14 PM IST
रांचीः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोयला चोरी को लेकर एक बार फिर सरकार पर जमकर हमला बोला है.
उन्होंने कहा है कि जब से ईडी की दबिश बढ़ी है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोयला चोरी की पोल खोली, तब से धनबाद में अवैध कोयले के 'धंधे' पर एक अघोषित आंशिक अल्प विराम लगा है. माफियाओं में डर पैदा हुआ और लूट थोड़ी कम हुई है जरूर लेकिन जानकारी मिल रही है कि कोयला चोर फिर से सक्रिय हो रहे हैं और कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने अपने 'कम्युनिकेशन' का तरीका बदल दिया है.
उन्होंने कहा है कि चौंकाने वाली सूचना यह है कि धनबाद के बैंक मोड़ स्थित एक दुकानदार ने हाल ही में करीब 55 आधुनिक मोबाइल फोन मंगाए हैं. मकसद साफ है सामान्य कॉल ट्रेस होने के डर से अब FaceTime ऐप के जरिए पुलिस और माफिया मिलकर कोयला चोरी का सिंडिकेट चलाने की तैयारी में हैं.
केंद्रीय जांच एजेंसी करे धनबाद में कोयला चोरी की जांच
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से आग्रह किया है कि धनबाद में अचानक सक्रिय हुए इन आईफोन और इनके खरीदारों और नामी-बेनामी उपयोगकर्ताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए. ये चोर चाहे जितनी तकनीक बदल लें प्रदेश की संपत्ति की लूट रोकवाने के लिये वे इन्हें बेनकाब करते रहेंगे.
बता दें कि धनबाद में कोयला चोरी को लेकर बाबूलाल मरांडी लगातार सरकार और जिला प्रशासन पर इन दिनों हमला बोल रहे हैं. पिछले दिनों जिला पुलिस के संरक्षण में सरेआम धनबाद में कोयला चोरी होने का आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी ने हाउस पर निशाना साधा था.
उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि धनबाद में निरसा, बाघमारा, झरिया अवैध कोल व्यापार के क्षेत्र हैं जिसमें 20-25 थाना, ओपी पड़ता है. इस क्षेत्र में 30-40 साइट से अवैध कोयला निकाला जाता है. चर्चा है कि साइट प्राप्त करने के लिए हाउस का परमिशन आवश्यक है. हाउस से फोन आने पर ही एसएसपी साइट का अप्रूवल देते हैं फिर एडवांस के तौर पर एक करोड़ रुपये लिए जाते हैं. इन क्षेत्रों से प्रतिदिन 150-200 ट्रक कोयला निकाला जाता है.
