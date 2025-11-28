ETV Bharat / state

हाईटेक ऐप से पुलिस और कोल माफिया चोरी का सिंडिकेट चलाने की तैयारी मेंः बाबूलाल मरांडी

रांचीः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोयला चोरी को लेकर एक बार फिर सरकार पर जमकर हमला बोला है.

उन्होंने कहा है कि जब से ईडी की दबिश बढ़ी है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोयला चोरी की पोल खोली, तब से धनबाद में अवैध कोयले के 'धंधे' पर एक अघोषित आंशिक अल्प विराम लगा है. माफियाओं में डर पैदा हुआ और लूट थोड़ी कम हुई है जरूर लेकिन जानकारी मिल रही है कि कोयला चोर फिर से सक्रिय हो रहे हैं और कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने अपने 'कम्युनिकेशन' का तरीका बदल दिया है.

उन्होंने कहा है कि चौंकाने वाली सूचना यह है कि धनबाद के बैंक मोड़ स्थित एक दुकानदार ने हाल ही में करीब 55 आधुनिक मोबाइल फोन मंगाए हैं. मकसद साफ है सामान्य कॉल ट्रेस होने के डर से अब FaceTime ऐप के जरिए पुलिस और माफिया मिलकर कोयला चोरी का सिंडिकेट चलाने की तैयारी में हैं.

केंद्रीय जांच एजेंसी करे धनबाद में कोयला चोरी की जांच

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से आग्रह किया है कि धनबाद में अचानक सक्रिय हुए इन आईफोन और इनके खरीदारों और नामी-बेनामी उपयोगकर्ताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए. ये चोर चाहे जितनी तकनीक बदल लें प्रदेश की संपत्ति की लूट रोकवाने के लिये वे इन्हें बेनकाब करते रहेंगे.