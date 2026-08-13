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पलामू में गरजे बाबूलाल मरांडी, कहा- जिन्हें भारतीय संस्कृति नहीं पसंद, वो छोड़ दें हिंदुस्तान!

पलामू में बाबूलाल मरांडी ने एक जनसभा में आदिवासी नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला उठाया और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा.

Babulal Marandi in Palamu
पलामू में बाबूलाल मरांडी का स्वागत करते पांकी विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2026 at 9:06 PM IST

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पलामू: जिले के पांकी में भाजपा की ओर से आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिन्हें भारतीय संस्कृति पसंद नहीं है वह हिंदुस्तान छोड़ दें, उनके लिए रास्ता खुला है. दरअसल, पलामू के पांकी के इलाके में अगस्त के पहले सप्ताह में दो आदिवासी नाबालिग लड़कियों का अपहरण हुआ था. बाद में दोनों लड़कियों का बरामद कर लिया गया था और पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया है.

आरोप है कि जिन लोगों ने लड़कियों का अपहरण किया था उनके तरफ से पीड़ित परिवार को धमकी दी जा रही है. भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मामले में प्रशासन एवं पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और कैंडल मार्च भी निकाला था. इसी मामले को लेकर गुरुवार को पांकी में एक जनसभा आयोजित की गई थी.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जिन लोगों को भारतीय संस्कृति पसंद नहीं है वह हिंदुस्तान को छोड़ दें, उनके लिए रास्ता खुला हुआ है. कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा कि यहां रहने वाले लोग अपनी आस्था के अनुसार ही पूजा-पाठ करेंगे.

पीड़ित परिवार ने पलायन किया तो अंजाम बुरा होगाः बाबूलाल

नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले में बोलते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा पीड़ित परिवार अगर पलायन करता है तो इसका अंजाम बुरा होगा. वह गांव का दौरा कर के आए हैं और गांव में आदिवासी उरांव परिवार हैं. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परिवार अगर गांव छोड़ता है तो इसकी जिम्मेवारी प्रशासन और पुलिस पर भी होगी. उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है.

Babulal Marandi in Palamu
पलामू में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं संग बाबूलाल मरांडी. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं जनसभा को सांसद कालीचरण, पांकी के विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने भी संबोधित किया.

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