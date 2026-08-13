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पलामू में गरजे बाबूलाल मरांडी, कहा- जिन्हें भारतीय संस्कृति नहीं पसंद, वो छोड़ दें हिंदुस्तान!

पलामू में बाबूलाल मरांडी का स्वागत करते पांकी विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामू: जिले के पांकी में भाजपा की ओर से आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिन्हें भारतीय संस्कृति पसंद नहीं है वह हिंदुस्तान छोड़ दें, उनके लिए रास्ता खुला है. दरअसल, पलामू के पांकी के इलाके में अगस्त के पहले सप्ताह में दो आदिवासी नाबालिग लड़कियों का अपहरण हुआ था. बाद में दोनों लड़कियों का बरामद कर लिया गया था और पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया है.

आरोप है कि जिन लोगों ने लड़कियों का अपहरण किया था उनके तरफ से पीड़ित परिवार को धमकी दी जा रही है. भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मामले में प्रशासन एवं पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और कैंडल मार्च भी निकाला था. इसी मामले को लेकर गुरुवार को पांकी में एक जनसभा आयोजित की गई थी.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जिन लोगों को भारतीय संस्कृति पसंद नहीं है वह हिंदुस्तान को छोड़ दें, उनके लिए रास्ता खुला हुआ है. कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा कि यहां रहने वाले लोग अपनी आस्था के अनुसार ही पूजा-पाठ करेंगे.

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