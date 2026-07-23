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हजारीबाग पहुंचे बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस पर लगाया देश में अराजकता फैलाने का आरोप

हजारीबाग: दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन को लेकर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीखा हमला बोला. मंडल प्रवासी कार्यकर्ता बैठक में पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है.

दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को अलोकतांत्रिक बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में अव्यवस्था फैलाना चाहती है. उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास के बाहर हंगामा करने के बजाय संसद के भीतर अपनी चिंताएं उठानी चाहिए थीं, क्योंकि संसद का सत्र अभी चल रहा है.

बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि देश की जनता ने 2014 से कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर रखा है. पार्टी सत्ता में वापसी के लिए बेताब है, फिर भी जनता उन्हें हर जगह नकार रही है. लोग अब कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी. सरकार सदन में बहस के लिए तैयार है.

उन्होंने JPSC को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि हेमंत सरकार के दौरान जितनी भी जेपीएससी बहाली हुई है, वह सभी भर्ती प्रक्रिया विवादों में रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जितने भी मेंबर और अधिकारी नियुक्त किए गए, सभी भ्रष्ट रहे हैं. यही कारण है कि जेपीएससी में गड़बड़ी होती है. झारखंड के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है.