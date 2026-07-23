हजारीबाग पहुंचे बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस पर लगाया देश में अराजकता फैलाने का आरोप
हजारीबाग पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया.
Published : July 23, 2026 at 8:13 PM IST
हजारीबाग: दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन को लेकर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीखा हमला बोला. मंडल प्रवासी कार्यकर्ता बैठक में पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है.
दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को अलोकतांत्रिक बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में अव्यवस्था फैलाना चाहती है. उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास के बाहर हंगामा करने के बजाय संसद के भीतर अपनी चिंताएं उठानी चाहिए थीं, क्योंकि संसद का सत्र अभी चल रहा है.
उन्होंने कहा कि देश की जनता ने 2014 से कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर रखा है. पार्टी सत्ता में वापसी के लिए बेताब है, फिर भी जनता उन्हें हर जगह नकार रही है. लोग अब कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी. सरकार सदन में बहस के लिए तैयार है.
उन्होंने JPSC को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि हेमंत सरकार के दौरान जितनी भी जेपीएससी बहाली हुई है, वह सभी भर्ती प्रक्रिया विवादों में रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जितने भी मेंबर और अधिकारी नियुक्त किए गए, सभी भ्रष्ट रहे हैं. यही कारण है कि जेपीएससी में गड़बड़ी होती है. झारखंड के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है.
NEET में अनियमितताओं के बारे में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की जानकारी मिलते ही तुरंत जांच शुरू कर दी गई थी. 13 लोग सलाखों के पीछे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दी जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि NEET परीक्षा पूरी हो चुकी है और छात्र अभी नामांकन ले रहे हैं. इसके बावजूद कांग्रेस और NDA हंगामा कर रहे हैं.
गुरुवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय के घेराव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के बीच हुई झड़प का जिक्र करते हुए, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यहां भी अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि कांग्रेस कार्यकर्ता घेराव करने के लिए अंडे, टमाटर और पत्थर लेकर आए थे.
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