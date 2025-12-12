ETV Bharat / state

'भ्रष्ट अफसरों पर मेहरबान हैं सीएम हेमंत सोरेन', बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप

रांची: भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है. भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार बोलने वाले बाबूलाल मरांडी के निशाने पर आज सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी रहे.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को आखिर ऐसे भ्रष्ट अफसरों से क्या लगाव है, यह आज तक समझ में नहीं आया. उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी वन विभाग के प्रधान सचिव भी रहे हैं और उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई करने की बजाय संरक्षण दे रही है.

होर्डिंग लगाने में अनियमितता का आरोप

इतना ही नहीं, मरांडी ने कहा कि जिस विभाग का सचिव पद महीनों से खाली हो और जिसके विभागीय मंत्री खुद मुख्यमंत्री हों, वहां अनियमितता का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा. उन्होंने दावा किया कि विज्ञापन और होर्डिंग के खेल में दलालों की भूमिका पहले से तय रहती है. कांटाटोली का एक दलाल 1000 रुपये के होर्डिंग पर 10,000 रुपये तक वसूली का सिस्टम चलाता है.