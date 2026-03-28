ट्राइबल गेम्स: झारखंड के वेटलिफ्टर बाबूलाल ने जीता सिल्वर, निर्माण स्थलों में बांस और लोहे की रॉड से शुरू की थी ट्रेनिंग
आर्थिक तंगी से जूझते हुए झारखंड के वेटलिफ्टर बाबूलाल हेम्ब्रम एक-एक मेडल के साथ बना रहे हैं अपनी पहचान, जानिए उनका सफर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 28, 2026 at 5:02 PM IST
रायपुर: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (KITG) की मेजबानी का मौका छत्तीसगढ़ को मिला है. इस दौरान आदिवासी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा खेल मंच पर दिखा रहे हैं. कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कई परेशानियों और संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं. ऐसे ही झारखंड के एक खिलाड़ी हैं बाबूलाल हेम्ब्रम. पूर्व आर्मी कोच गुरविंदर सिंह ने बाबूलाल हेम्ब्रम को उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर अन्य खेल छोड़कर वेटलिफ्टिंग अपनाने की सलाह दी. तब रामगढ़ जिले के केरिबांदा गांव के इस किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस खेल को जारी रखने के लिए पैसे जुटाना.
लोहे-लकड़ी से जुगाड़ की रॉड बनाकर से किया अभ्यास
हार मानने के बजाय बाबूलाल ने वेटलिफ्टिंग के लिए जुगाड़ की रॉड बनाई. निर्माण स्थलों पर बांस और लोहे की रॉड से अभ्यास शुरू किया. बाद में उन्होंने झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया. जिसके लिए उन्हें रोज़ 60 किलोमीटर का सफर तय कर कोच गुरविंदर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेना पड़ता था.
ट्राइबल गेम्स में जीता सिल्वर मेडल
नेशनल ट्राइबल गेम्स खेलो इंडिया का आज चौथा दिन है. खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स में बाबूलाल ने पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता है. उन्होंने कहा कि "2018 में जब मैंने इस खेल को अपनाया, वह समय मेरे लिए बहुत कठिन था. हमारे पास ट्रेनिंग के लिए उपकरण और किट खरीदने के पैसे नहीं थे इसलिए मैं बांस और लोहे की रॉड से ही अभ्यास करता था. फिर जीएसपीएस और अपने कोच का साथ मिला और आज मैं यहां हूं"
मेरा सपना है कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करूं- बाबूलाल हेम्ब्रम, वेटलिफ्टर
मां स्कूल में रसोइया, पिता भी करते हैं मजदूरी
19 वर्षीय बाबूलाल जो पांच भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं. 0मां एक स्थानीय स्कूल में रसोइया हैं और पिता छोटे-मोटे काम करते हैं. आर्थिक स्थिति हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि खेलो इंडिया जैसे आयोजनों में मिल रही सफलता से स्थिति बदलेगी. बाबूलाल हेम्ब्रोम ने उम्र-आधारित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले ही अपनी छाप छोड़ी है.
बाबूलाल की उपलब्धि
2024 में उन्होंने चेन्नई में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 49 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता. इसके बाद उन्होंने आईडब्ल्यूएफ़ वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपना जलवा दिखाया. साथ ही एशियन जूनियर एवं यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी पदक हासिल किए. अब बाबूलाल सीनियर सर्किट में कदम रख रहे हैं और बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम में जगह बनाने का लक्ष्य रख रहे हैं.
सही दिशा में जा रहा हूं-बाबूलाल
फिलहाल वह पटियाला में राष्ट्रीय शिविर का हिस्सा हैं. बाबूलाल ने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में यह रजत पदक मेरे लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है, कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं. राष्ट्रीय शिविर में लौटकर मैं अपने कोच से भविष्य के लक्ष्यों पर चर्चा करूंगा और उसी के अनुसार तैयारी करूंगा.