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बलरामपुर में सीएमओ ऑफिस का बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, मेडिकल बिल पास कराने के लिए मांगे थे पांच हजार रुपए

रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार. ( Photo Credit; Balrampur Police )