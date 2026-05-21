ETV Bharat / state

बलरामपुर में सीएमओ ऑफिस का बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, मेडिकल बिल पास कराने के लिए मांगे थे पांच हजार रुपए

पैसे न देने पर पीड़ित का बिल नवंबर से लंबित रखा गया और आपत्ति लगाकर वापस कर दिया था.

रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार.
रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार. (Photo Credit; Balrampur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 6:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर : मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक लिपिक को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है. भ्रष्टाचार निवारण संगठन देवीपाटन मंडल गोंडा की ट्रैप टीम की इस कार्रवाई के बाद सीएमओ कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया.

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के सुपरवाइजर शिवचरनलाल ने शिकायत की थी कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जांच कर प्रतिहस्ताक्षरित करने के एवज में वरिष्ठ सहायक मोहनलाल जायसवाल 5 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं. शिकायत के टीम ने सत्यापन किया. इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया.

गुरुवार को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के मेन गेट के सामने रोड पर रिश्वत लेते समय मोहनलाल जायसवाल को ट्रैप टीम ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव का रहने वाला है.

टीम गिरफ्तार कर सहायक लिपिक को अपने साथ ले गई है. कानूनी प्रकिया पूरी की जा रही है. भ्रष्टाचार निवारण संगठन के एक अधिकारी ने बताया, शिकायतकर्ता शिवचरनलाल ने बताया कि उनके पेट का ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने सरकारी नियमों के तहत मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए बिल जमा किया था.

नियमानुसार बिल का सत्यापन सीएमओ कार्यालय से होना था, जिसके बाद भुगतान होना था. उनका आरोप है कि ऑनलाइन आवेदन करने और बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद निर्धारित समय सीमा में कोई कार्रवाई नहीं हुई. बाद में उनसे 5 प्रतिशत कमीशन की मांग की गई. पैसे न देने पर उनका बिल नवंबर से लंबित रखा गया और आपत्ति लगाकर वापस कर दिया गया.

शिवचरनलाल ने बताया, बाद में बातचीत के दौरान 5 हजार रुपये देने की बात तय हुई. इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम से कर दी. गुरुवार को जब आरोपी उन्हें सीएमओ कार्यालय के बाहर पान खाने के लिए लेकर गया और रिश्वत की रकम ली, तभी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

उन्होंने कहा, किसी भी सरकारी कर्मी द्वारा रिश्वत मांगने पर थाना एंटी करप्शन देवीपाटन मंडल गोंडा के नंबर 9454402492 या कंट्रोल रूम लखनऊ 9454402484 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

यह भी पढ़ें : 13 साल की बेटी का सिर काटा, धड़ को बॉक्स में, दोनों हाथ और पैर को बैग में रखा...पिता गिरफ्तार, लखनऊ में ट्रेन में मिली थी सिर कटी लाश

TAGGED:

BRIBERY ARRESTED IN BALRAMPUR
BALRAMPUR CMO OFFICE
BALRAMPUR NEWS
सीएमओ ऑफिस का बाबू गिरफ्तार
BALRAMPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.