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लोक देवता बाबू महाराज का मेला: चर्म रोगों से निजात पाने को श्रद्धालुओं ने किया कुंड में स्नान

मान्यता है कि बाबू महाराज परिसर में स्थित कुंड में स्नान से चर्म रोग मिट जाते हैं.

Crowd of devotees at Babu Maharaj fair
बाबू महाराज मेले में श्रद्धालुओं का रेला (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2026 at 4:55 PM IST

3 Min Read
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धौलपुर: जिले के चितौरा गांव स्थित लोक देवता बाबू महाराज के स्थान पर रविवार को दौज मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबू महाराज के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने लगे. मंदिर परिसर में दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही और पूरा क्षेत्र बाबू महाराज के जयकारों से गूंजता रहा.

श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर बाबू महाराज की अखंड ज्योति के दर्शन किए और शर्करा का भोग लगाकर सुख-समृद्धि की कामना की. इसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में स्थित पवित्र कुंड में स्नान किया. मान्यता के अनुसार कुंड में स्नान करने से चर्म एवं कुष्ठ रोगों से राहत मिलती है. इसी आस्था के चलते दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु कुंड में स्नान कर रोगों के निवारण की कामना करते हैं.

मेले में उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat Dholpur)

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चार राज्यों से पहुंचते हैं श्रद्धालु: चितौरा गांव स्थित बाबू महाराज के स्थान पर दौज के अवसर पर प्रतिवर्ष विशाल मेले का आयोजन होता है. मेले में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इसके अलावा कुदिन्ना क्षेत्र स्थित थूम बाबू के बाबू महाराज के स्थान पर भी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है. दोनों ही स्थानों पर श्रद्धालु पूजा-अर्चना कर लोक देवता बाबू महाराज से परिवार की सुख-शांति और रोगों से मुक्ति की कामना करते हैं.

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रात में होती है विशेष भक्ति: मेले के दौरान रात्रि में बाबू महाराज की विशेष भक्ति का आयोजन भी किया जाता है. इसमें बाबू महाराज के भगत द्वारा पारंपरिक धार्मिक विधि से भक्ति की जाती है. स्थानीय मान्यता के अनुसार इस दौरान रोग से पीड़ित श्रद्धालु अपनी समस्या को लेकर बाबू महाराज की शरण में आते हैं और उनके निवारण की कामना करते हैं. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि बाबू महाराज की कृपा से उन्हें रोगों से राहत मिलती है.

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मेले में रही सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था: मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए. मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की तैनाती रही. प्रशासन की टीमों ने भी व्यवस्थाओं पर नजर रखी, ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन और स्नान के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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