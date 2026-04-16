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बस्ती: आयुर्वेदिक विभाग का 'भ्रष्टाचार' बेनकाब, पेंशन के नाम पर 50 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ बाबू गिरफ्तार

बाबू ने पेंशन बहाली की फाइल आगे बढ़ाने के लिए एक लाख 75 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी.

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पेंशन के नाम पर 50 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ बाबू गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 16, 2026 at 11:18 AM IST

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बस्ती : बस्ती जिले के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ बुधवार को एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने पेंशन फाइल को मंजूरी देने के नाम पर एक रिटायर्ड कर्मचारी दिनेश प्रताप नारायण मिश्रा से 50 हजार रुपये की मोटी रिश्वत वसूल रहे चर्चित बाबू सुनील कुमार पांडेय को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई विक्रमजोत क्षेत्र के एक ढाबे पर की गई, जहां बाबू ने घूस की रकम के साथ पीड़ित को बुलाया था.


जानकारी के अनुसार मरोटिया पांडेय गांव निवासी सुनील कुमार पांडेय लंबे समय से पीड़ित को पेंशन बहाली के नाम पर टरका रहा था. अंत में उसने फाइल आगे बढ़ाने के लिए एक लाख 75 हजार रुपये की मांग रखी. रिटायर्ड वार्ड बॉय दिनेश प्रताप, बाबू सुनील को 75 हजार दे भी चुके हैं और बुधवार को 50 हजार रुपए की रिश्वत और देने गए थे. पीड़ित की शिकायत पर गोरखपुर से आई एंटी करप्शन की 10 सदस्यीय टीम ने जाल बिछाया. बुधवार दोपहर जैसे ही बाबू ने ढाबे पर घूस की रकम पकड़ी, सादे कपड़ों में तैनात टीम ने उसे दबोच लिया. जब उसके हाथ धुलाए गए, तो पानी गुलाबी हो गया, जो उसके अपराध का पुख्ता सबूत बना.


सुनील पांडेय की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी संपत्तियों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. स्थानीय लोगों और विभागीय सूत्रों का दावा है कि बाबू ने अपनी तैनाती के दौरान करोड़ों की बेनामी संपत्ति अर्जित की है. शहर के पॉश इलाकों में जमीनें और आलीशान मकान इसी काली कमाई का हिस्सा बताए जा रहे हैं. पूर्व में भी उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें हुई थीं, लेकिन रसूख और ऊंची पहुंच के कारण कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी जाती थी.

बाबू की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही आयुर्वेदिक कार्यालय में हड़कंप मच गया. दोपहर बाद कार्यालय के कई पटल खाली नजर आए और कर्मचारी फोन बंद कर खिसकते दिखे. चर्चा है कि सुनील पांडेय महज एक मोहरा है, इस खेल के पीछे विभाग के कुछ बड़े साहबों की भी मिलीभगत हो सकती है. एंटी करप्शन टीम अब आरोपी के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है. छावनी थाने के प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर टीम ने पुख्ता प्रमाणों के साथ गिरफ्तारी की है. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाना छावनी में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.

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