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बस्ती: आयुर्वेदिक विभाग का 'भ्रष्टाचार' बेनकाब, पेंशन के नाम पर 50 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ बाबू गिरफ्तार

पेंशन के नाम पर 50 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ बाबू गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

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बस्ती : बस्ती जिले के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ बुधवार को एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने पेंशन फाइल को मंजूरी देने के नाम पर एक रिटायर्ड कर्मचारी दिनेश प्रताप नारायण मिश्रा से 50 हजार रुपये की मोटी रिश्वत वसूल रहे चर्चित बाबू सुनील कुमार पांडेय को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई विक्रमजोत क्षेत्र के एक ढाबे पर की गई, जहां बाबू ने घूस की रकम के साथ पीड़ित को बुलाया था.

जानकारी के अनुसार मरोटिया पांडेय गांव निवासी सुनील कुमार पांडेय लंबे समय से पीड़ित को पेंशन बहाली के नाम पर टरका रहा था. अंत में उसने फाइल आगे बढ़ाने के लिए एक लाख 75 हजार रुपये की मांग रखी. रिटायर्ड वार्ड बॉय दिनेश प्रताप, बाबू सुनील को 75 हजार दे भी चुके हैं और बुधवार को 50 हजार रुपए की रिश्वत और देने गए थे. पीड़ित की शिकायत पर गोरखपुर से आई एंटी करप्शन की 10 सदस्यीय टीम ने जाल बिछाया. बुधवार दोपहर जैसे ही बाबू ने ढाबे पर घूस की रकम पकड़ी, सादे कपड़ों में तैनात टीम ने उसे दबोच लिया. जब उसके हाथ धुलाए गए, तो पानी गुलाबी हो गया, जो उसके अपराध का पुख्ता सबूत बना.