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लाठीचार्ज मामला : JTET अभ्यर्थियों के समर्थन में बबलू महतो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उठाए तीखे सवाल

रांची : राजधानी रांची में आज JTET अभ्यर्थियों के समर्थन में बबलू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अभ्यर्थियों को नैतिक समर्थन देने के लिए मौके पर पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा अचानक किया गया लाठीचार्ज बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है.

बबलू महतो ने कहा कि JTET अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और बार-बार अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बावजूद उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि अभ्यर्थियों की आवाज सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया, जिससे कई लोग घायल हुए और पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया.

प्रेस वार्ता के दौरान बबलू महतो (Etv Bharat)

उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, तो आखिर लाठीचार्ज की जरूरत क्यों पड़ी. यह कार्रवाई न केवल लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि युवाओं के मनोबल को भी तोड़ने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि प्रशासन को पहले संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए था, न कि बल प्रयोग का.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बबलू महतो ने राज्य सरकार से भी कई सवाल पूछे. उन्होंने कहा कि क्या युवाओं की आवाज को इसी तरह दबाया जाएगा या सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेकर समाधान की दिशा में कदम उठाएगी. उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.