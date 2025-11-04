ETV Bharat / state

वाराणसी में रनवे पर विमान का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश, यात्री को नीचे उतारा, फ्लाइट लेट

मुंबई के लिए उड़ान भरने जा रहा था विमान, पुलिस ने यात्री को हिरासत में लिया, पूछताछ के बाद छोड़ा.

वाराणसी: लाल बहादुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार की देर शाम वाराणसी से मुंबई जाने वाले विमान के एक यात्री ने अचानक इमरजेंसी गेट खोलने का प्रयास किया. इसके बाद क्रू मेंबर ने तत्काल पायलट को सूचना देकर एप्रन से रनवे की तरफ जा रहे विमान को रुकवाया. फिलहाल प्लेन स्टाफ की सूचना पर मौके पर पहुंचे सुरक्षाकर्मियों ने यात्री को पुलिस के हवाले कर दिया. यात्री से देर रात तक पूछताछ चलती रही.

शाम को कितने बजे भरनी थी उड़ान: एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि आकाशा एयरलाइंस का विमान क्यूपि 1498 मुंबई से शाम 4:00 बजे उड़ान भरकर वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचा था. शाम 6:20 बजे वाराणसी आने के बाद उसे एप्रन में लगा दिया गया था. इसी विमान को वाराणसी से मुंबई के लिए शाम 6:45 बजे उड़ान भरनी थी.


अचानक हुआ ये: सभी यात्री विमान में बैठ चुके थे और विमान एप्रन से रनवे की तरफ बढ़ रहा था. इस बीच जौनपुर के बादशाहपुर निवासी सुजीत सिंह ने विमान का इमरजेंसी डोर खोलने का प्रयास किया. क्रू मेंबर्स ने यह देखने के बाद तुरंत पायलट को सूचना दी और पायलट ने एटीसी से संपर्क करके विमान को वापस एप्रन में खड़ा कर दिया. इससे अफरातफरी मच गई.


1 घंटा देरी से रवाना हुआ विमान: यात्री को विमान से उतारने के बाद पुलिस को सूचना दी गई और विमान लगभग 1 घंटे की देरी यानी शाम 7:45 बजे मुंबई के लिए रवाना हुआ. बता दें कि इससे पहले भी वाराणसी में ही एक युवक ने पायलट रूम का गेट खोल दिया था जिसके बाद हड़कंप मच गया था. प्लेन हाईजैक की सूचना के बाद युवा को उनके 6 दोस्तों के साथ हिरासत में लिया गया था.

पुलिस क्या बोली: इस बारे में फूलपुर एसओ प्रवीण सिंह का कहना है कि पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने जानकर नहीं बल्कि गलती से दरवाजा खोल दिया था. देर रात तक उससे पूछताछ की गई. इसके बाद उसे छोड़ दिया गया.

