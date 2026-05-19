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बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की उपबल्धि; गाय के गोबर से बना दिया बायोप्लास्टिक

लखनऊ: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने की दिशा में बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है. विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों ने गाय के गोबर से कम लागत वाला और पूरी तरह जैविक रूप से नष्ट होने वाला बायोप्लास्टिक तैयार किया है. यह बायोप्लास्टिक पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ बेहद किफायती है.

यह शोध माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉ. रवि कुमार गुप्ता और उनके पीएचडी शोधार्थी देशराज दीपक कपूर के नेतृत्व में किया गया. इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने दोनों शोधकर्ताओं को बधाई देते हुए इसे विश्वविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया.

शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने शहर की कचरा डंपिंग साइट से एक नए बैक्टीरिया की खोज की. इसी बैक्टीरिया की सहायता से ‘पॉलीहाइड्रॉक्सीब्यूटायरेट’ (PHB) नामक बायोप्लास्टिक विकसित किया गया.

शोधकर्ताओं के मुताबिक, यह बायोप्लास्टिक मजबूत, उपयोगी और पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मिट्टी में दबाने पर यह केवल 50 दिनों के भीतर पूरी तरह जैविक रूप से नष्ट हो जाता है, जबकि सामान्य प्लास्टिक को खत्म होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं.