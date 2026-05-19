बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की उपबल्धि; गाय के गोबर से बना दिया बायोप्लास्टिक
यह शोध माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉ. रवि कुमार गुप्ता और पीएचडी शोधार्थी देशराज दीपक कपूर के नेतृत्व में किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 8:01 AM IST
लखनऊ: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने की दिशा में बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है. विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों ने गाय के गोबर से कम लागत वाला और पूरी तरह जैविक रूप से नष्ट होने वाला बायोप्लास्टिक तैयार किया है. यह बायोप्लास्टिक पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ बेहद किफायती है.
यह शोध माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉ. रवि कुमार गुप्ता और उनके पीएचडी शोधार्थी देशराज दीपक कपूर के नेतृत्व में किया गया. इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने दोनों शोधकर्ताओं को बधाई देते हुए इसे विश्वविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया.
शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने शहर की कचरा डंपिंग साइट से एक नए बैक्टीरिया की खोज की. इसी बैक्टीरिया की सहायता से ‘पॉलीहाइड्रॉक्सीब्यूटायरेट’ (PHB) नामक बायोप्लास्टिक विकसित किया गया.
शोधकर्ताओं के मुताबिक, यह बायोप्लास्टिक मजबूत, उपयोगी और पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मिट्टी में दबाने पर यह केवल 50 दिनों के भीतर पूरी तरह जैविक रूप से नष्ट हो जाता है, जबकि सामान्य प्लास्टिक को खत्म होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं.
देशराज दीपक कपूर ने बताया कि पारंपरिक बायोप्लास्टिक निर्माण प्रक्रिया काफी महंगी होती है, लेकिन इस नई तकनीक में कृषि और पशु अपशिष्ट, खासकर गाय के गोबर का इस्तेमाल आधार सामग्री के रूप में किया गया है.
इससे उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आई है और यह तकनीक स्वदेशी और किफायती विकल्प के रूप में उभर सकती है. यह शोध अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका Bioresource Technology Reports में प्रकाशित हुई है. इससे विश्वविद्यालय की उपलब्धि को वैश्विक पहचान मिली है.
देशराज दीपक कपूर का मानना है कि यह तकनीक ‘वेस्ट टू वेल्थ’ और ‘सर्कुलर बायोइकोनॉमी’ की अवधारणा को भी मजबूती देती है. कचरा डंपिंग साइट से मिले बैक्टीरिया और ग्रामीण पशु अपशिष्ट के संयोजन से विकसित यह तकनीक पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की दिशा में भी अहम कदम साबित हो सकती है.
यह भी पढ़ें: आज से रायबरेली-अमेठी के दो दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी, जानें पूरा शेड्यूल