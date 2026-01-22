ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि पर निकलेगी बाबा की बारात, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी शुरु, बांटे जाएंगे 31 हजार कार्ड

भिलाई : महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हर साल बोल बम की बारात निकाली जाती है.पिछले 17 साल से कार्यक्रम का आयोजन होता आ रहा है.इस साल के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरु हो चुकी है.इस बार बाबा की बारात में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना है. आयोजन की तैयारियों के तहत बोल बम सेवा समिति ने गणेश मंदिर में प्रथम आमंत्रण कार्ड अर्पित किया. इसके बाद पावर हाउस मार्केट से बाबा की बारात के आमंत्रण कार्ड का वितरण शुरु हुआ.

बांटे जाएंगे 31 हजार निमंत्रण कार्ड

समिति के सदस्यों ने पावर हाउस, आकाशगंगा मार्केट, इंदिरा मार्केट और केम्प-1 मार्केट में राहगीरों के साथ-साथ सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पहुंचकर बाबा की बारात का निमंत्रण दिया. इस दौरान पूरे क्षेत्र में शिवभक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला और बोल बम के जयघोष से माहौल भक्तिमय हो गया. बोल बम सेवा समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि इस वर्ष पूरे प्रदेश में करीब 31 हजार आमंत्रण कार्ड वितरित किए जाएंगे.