ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि पर निकलेगी बाबा की बारात, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी शुरु, बांटे जाएंगे 31 हजार कार्ड

भिलाई में महाशिवरात्रि के अवसर पर बोल बम समिति हर साल बाबा की बारात निकालती है.इस बार समिति वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है.

Baba wedding procession on Mahashivratri
महाशिवरात्रि पर निकलेगी बाबा की बारात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 22, 2026 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिलाई : महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हर साल बोल बम की बारात निकाली जाती है.पिछले 17 साल से कार्यक्रम का आयोजन होता आ रहा है.इस साल के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरु हो चुकी है.इस बार बाबा की बारात में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना है. आयोजन की तैयारियों के तहत बोल बम सेवा समिति ने गणेश मंदिर में प्रथम आमंत्रण कार्ड अर्पित किया. इसके बाद पावर हाउस मार्केट से बाबा की बारात के आमंत्रण कार्ड का वितरण शुरु हुआ.

बांटे जाएंगे 31 हजार निमंत्रण कार्ड

समिति के सदस्यों ने पावर हाउस, आकाशगंगा मार्केट, इंदिरा मार्केट और केम्प-1 मार्केट में राहगीरों के साथ-साथ सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पहुंचकर बाबा की बारात का निमंत्रण दिया. इस दौरान पूरे क्षेत्र में शिवभक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला और बोल बम के जयघोष से माहौल भक्तिमय हो गया. बोल बम सेवा समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि इस वर्ष पूरे प्रदेश में करीब 31 हजार आमंत्रण कार्ड वितरित किए जाएंगे.

Baba wedding procession on Mahashivratri
महाशिवरात्रि पर निकलेगी बाबा की बारात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बाबा की बारात में वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आयोजन को और अधिक भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए समिति के सभी सदस्य पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं. आज से कार्ड वितरण का काम शुरू हो चुका है, जो भिलाई से लेकर रायपुर तक किया जाएगा- दया सिंह,अध्यक्ष बोल बम सेवा समिति

Baba wedding procession on Mahashivratri
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी शुरु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बोल बम समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक एकता को भी उजागर करता है. उन्होंने दावा किया कि इस बार बाबा की बारात में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है. महाशिवरात्रि पर निकलने वाली यह भव्य बोल बम की बारात एक बार फिर दुर्ग जिले को आस्था, भक्ति और संस्कृति के रंग में रंगने के लिए पूरी तरह तैयार है.

मासूम को निर्वस्त्र कर पीटा, पिता ने तोड़ा दम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की दखल, आरोपी गिरफ्तार

जाज्वल्य देव एग्रीटेक कृषि महोत्सव की तैयारियां शुरु, तीन दिनों तक उत्सव में डूबा रहेगा जिला, जनप्रतिनिधियों से हुई रायशुमारी

माता परमेश्वरी जयंती: कोंडागांव में कल भव्य आयोजन, कलश यात्रा में शामिल होंगे देवांगन समाज के लोग

TAGGED:

PROCESSION ON MAHASHIVRATRI
PREPARATION TO MAKE WORLD RECORD
बाबा की बारात
दया सिंह
BABA WEDDING PROCESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.