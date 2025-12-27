बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ेगी आस्था की सुनामी, 37 प्वाइंट पर सुरक्षा, VIP और शीघ्र दर्शनम पर ब्रेक
नए साल के मौके पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर की ली है.
Published : December 27, 2025 at 4:59 PM IST
देवघर: नए साल के जश्न की शुरुआत भले ही लोग पिकनिक और सैर-सपाटे से करते हो, लेकिन आस्था रखने वालों के लिए साल की पहली सुबह भगवान के चरणों में शीश नवाना सबसे बड़ी परंपरा है. इसी आस्था का केंद्र एक बार फिर 1 जनवरी 2026 को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम बनने जा रहा है. जहां हजारों श्रद्धालु भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे.
नए साल के मौके पर बाबा मंदिर में उमड़ने वाली भारी भीड़ को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं. अनुमान है कि 1 जनवरी को श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों से कहीं अधिक होगी. इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से सख्त किया गया है. भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंदिर के सभी प्रवेश और निकासी द्वारों पर अतिरिक्त बल तैनात रहेगा, ताकि किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.
सुरक्षा को लेकर 37 संवेदनशील प्वाइंट चिन्हित
मंदिर थाना प्रभारी रवि ठाकुर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार के नेतृत्व में कुल 37 संवेदनशील प्वाइंट चिन्हित किए गए हैं. जहां विशेष निगरानी रखी जाएगी. नए साल की भारी भीड़ को देखते हुए 1 जनवरी को VIP कूपन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी. वहीं शीघ्र दर्शनम कूपन, जो फिलहाल बढ़ी दर पर उपलब्ध है, उस दिन श्रद्धालुओं के लिए मान्य नहीं होगा.
देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो- पंडा
मंदिर परिसर में मौजूद पंडाओं का भी मानना है कि इस वर्ष नए साल का आगमन शुभ योग में हो रहा है, जिससे बाबा धाम में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ जुट सकती है. हाल के दिनों में बढ़ती दुर्घटनाओं और असुरक्षा की भावना के बीच लोग बाबा बैद्यनाथ से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा व सुख-समृद्धि की कामना लेकर पहुंचेंगे. पंडाओं के अनुसार यह वर्ष भारत के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और देश विश्व गुरु बनने की दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ेगा. ऐसी आस्था और उम्मीद के साथ श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे.
