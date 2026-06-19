ETV Bharat / state

छह साल की बच्ची से रेप के आरोपी बाबा को उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगा

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी बाबा को आजीवन सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

HARIDWAR CRIME NEWS
हरिद्वार नाबालिग दुष्कर्म मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 19, 2026 at 1:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: धर्मनगरी में छह वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह ने बड़ा फैसला सुनाया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह ने आरोपी सीताराम उर्फ रामदास को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी बाबा को आजीवन कठोर कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया नौ फरवरी 2024 की शाम साढ़े चार बजे कनखल क्षेत्र में एक मासूम बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची. उसने अपने पिता को बताया कि जब वह घर के बाहर खेल रही थी तभी एक बाबा उसे चीज दिलाने के बहने अपनी कुटिया में ले गया. जहां आरोपी बाबा ने मासूम बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. बच्ची की हालत गंभीर थी. वह काफी डरी हुई थी. बच्ची ने रोते हुए परिजनों को अपने साथ ही घिनौनी हरकत की जानकारी दी.

जिसके बाद मासूम बच्ची के शिकायतकर्ता पिता ने पुलिस को घटना की सूचना दी थी. सूचना मिलने पर कनखल पुलिस मासूम बच्ची के घर पहुंची. तब मासूम बच्ची ने पुलिस को भी सारी आपबीती बताई. घटना वाले दिन ही शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी सीताराम उर्फ रामदास शिष्य जोगेंद्र दास, निवासी तीन नंबर कुआं, कनखल के खिलाफ मासूम बच्ची से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया. तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना वाले दिन की देर रात पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए. विशेष कोर्ट ने केस की सुनवाई की और पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर बाबा को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी बाबा को आजीवन सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं.

इसके साथ ही विशेष कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पारित निर्णय के आधार पर पीड़िता को मानसिक , शैक्षिक व शारीरिक प्रतिकर के रूप सात लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं. उक्त निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुपालन के लिए भेजने के आदेश दिए हैं.

पढ़ें- नाबालिग दुष्कर्म मामला: हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद एक्शन तेज, 4 नामजद और 25 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज

पढ़ें- देहरादून में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म पर भारी हंगामा, हिंदू संगठन की पुलिस से नोकझोंक

पढ़ें- उत्तरकाशी में खून से सने कपड़ों में घर पहुंची 9 साल की मासूम, परिजनों को बताई किशोर की करतूत

TAGGED:

हरिद्वार नाबालिग दुष्कर्म मामला
हरिद्वार क्राइम न्यूज
दुष्कर्म के आरोपी बाबा को सजा
HARIDWAR MINOR RAPE CASE
HARIDWAR CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.