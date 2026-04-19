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गाजियाबाद में अराजकतत्वों ने बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी, धरने पर बैठे सैकड़ों लोग, केस दर्ज

मूर्ति खंडित होने की खबर इलाके में तेजी से फैल गई. कुछ ही देर में आसपास भारी भीड़ जुट गई और प्रदर्शन शुरू हो गया. महिलाएं भी धरने पर बैठ गई. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को समझने का प्रयास किया. स्थानीय लोगों का कहना है की प्रतिमा को देर रात तोड़ा गया है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी कॉलोनी के पास लगी बाबा साहब की प्रतिमा को अराजक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया. आज सुबह जब लोगों ने खंडित प्रतिमा को दिखा तो क्षेत्र में आक्रोश फैल गया. मूर्ति स्थान के पास ही लोग धरने पर बैठ गए. सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते तुरंत पुलिस फोर्स की तैनाती की गई. फिलहाल, पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और नगर पालिका अध्यक्ष रंजीत धाम घटनास्थल पर पहुंचे.

बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी, धरने पर बैठे सैकड़ो लोग (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही तुरंत लोनी विधानसभा से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी घटनास्थल पर पहुंचे. लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा की लोनी और प्रदेश का माहौल बिगड़ने का प्रयास किया गया है. जिन लोगों ने भी मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करवाएंगे. विधायक ने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया जाए. बाबा साहब किसी एक धर्म या जाति के नहीं है. बाबा साहब हर समाज, हर बिरादरी और हर धर्म के हैं. आज इस घटना से सभी को बहुत पीड़ा हुई है. विधायक ने कहा हम तमाम लोगों को आश्वस्त करते हैं कि किसी भी कीमत पर साजिश करने वाले नहीं बचेंगे.

"आज सुबह डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के खंडित होने की सूचना मिली थी, इसी सूचना पर घटनास्थल पर थाना पुलिस आई थी. तो यहां पर पाया गया कि एक मूर्ति जो रोड के किनारे थी, वो खंडित हो गई है. तत्काल टीम गठित करके, जो लोग इसमें हो सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. इसके अलावा हमारी 'SWAT' टीम भी आई हुई है, वह भी इसमें लगी हुई है, कैमरे आदि भी देखे जा रहे हैं, इसका जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."- सुरेंद्र नाथ तिवारी, डीसीपी ग्रामीण, गाजियाबाद-

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