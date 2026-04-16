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बाबा साहेब के संविधान की देन से दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बना, आगरा के भीमनगरी समारोह में बोले केशव प्रसाद मौर्य

भीमनगरी समारोह में डिप्टी सीएम ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: बाबा साहब के संविधान की वजह से मैं दूसरी बार डिप्टी सीएम और पीएम मोदी तीसरी बार देश के पीएम बने हैं. बाबा साहब के हर अधूरे सपने को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी. ये बातें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को आगरा में कही. दरअसल डॉ. भीमराव आंबेडकर की 135वीं जयंती पर जीआईसी मैदान में 31 वीं भीमनगरी सजी है. जिसमें दूसरे दिन मुख्य अतिथि यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे. उनके साथ थाईलैंड से आए भंते फ्रा अमनात इंटीटेचो भी मौजूद रहे. इस दौरान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के महल का विधिवत उद्घाटन किया गया. बाबा साहब की वजह से डिप्टी सीएम बना

भीमनगरी समारेाह में अपने संबोधन में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम सब बाबा साहेब हैं. नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और मैं दूसरी बार उपमुख्यमंत्री बना. ये डॉ. भीमराव आंबेडकर के ही संविधान की देन हैं. बाबा का संविधान नहीं होता तो आज आदिवासी बेटी भारत की राष्ट्रपति नहीं होती. डॉ. आंबेडकर के अनन्य अनुयायी हैं. अब बाबा साहेब के संविधान की वजह से महिला आरक्षण का कानून जल्द ही धरातल पर उतरेगा. पैसे वाले के पास अगर बड़ा घर है तो गरीब के पास एक कमरे का घर हो ऐसा हमारा प्रयास है.