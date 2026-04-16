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बाबा साहेब के संविधान की देन से दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बना, आगरा के भीमनगरी समारोह में बोले केशव प्रसाद मौर्य

ताजनगरी में बोले डिप्टी सीएम, भाजपा सरकार करेगी बाबा साहब के हर अधूरे सपने को पूरा

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भीमनगरी समारोह में डिप्टी सीएम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 12:23 PM IST

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आगरा: बाबा साहब के संविधान की वजह से मैं दूसरी बार डिप्टी सीएम और पीएम मोदी तीसरी बार देश के पीएम बने हैं. बाबा साहब के हर अधूरे सपने को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी. ये बातें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को आगरा में कही. दरअसल डॉ. भीमराव आंबेडकर की 135वीं जयंती पर जीआईसी मैदान में 31 वीं भीमनगरी सजी है. जिसमें दूसरे दिन मुख्य अतिथि यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे. उनके साथ थाईलैंड से आए भंते फ्रा अमनात इंटीटेचो भी मौजूद रहे. इस दौरान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के महल का विधिवत उद्घाटन किया गया.

बाबा साहब की वजह से डिप्टी सीएम बना
भीमनगरी समारेाह में अपने संबोधन में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम सब बाबा साहेब हैं. नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और मैं दूसरी बार उपमुख्यमंत्री बना. ये डॉ. भीमराव आंबेडकर के ही संविधान की देन हैं. बाबा का संविधान नहीं होता तो आज आदिवासी बेटी भारत की राष्ट्रपति नहीं होती. डॉ. आंबेडकर के अनन्य अनुयायी हैं. अब बाबा साहेब के संविधान की वजह से महिला आरक्षण का कानून जल्द ही धरातल पर उतरेगा. पैसे वाले के पास अगर बड़ा घर है तो गरीब के पास एक कमरे का घर हो ऐसा हमारा प्रयास है.

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भीमनगरी में आयोजित कार्यक्रम की तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)
बाबा साहब के तीन सूत्र उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबा साहेब के विचारों के अधूरे सपने को एक एक कर पूरा करेंगे. इसमें चुनौतियाँ भी बहुत हैं. पर हम सामना करेंगे. विकसित भारत के साथ विकसित आगरा भी बनेगा. इसके साथ ही लोगों से अपील की कि डॉ. भीमराव आंबेडकर के सिद्धांतों को अपनाएं. वहीं केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने कहा कि बाबा साहब के तीन तीन सूत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो को अपने जीवन में उतारें. बाबा साहब का कहना था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पियेगा वो दहाड़ेगा. बाबा साहेब का सबसे बड़ा अधिकार शिक्षा है.
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भीमनगरी में आयोजित कार्यक्रम की तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)
गिन्नी माही ने मचाया धमालवहीं संगीत संध्या में पजाबी लोकगायिका गिन्नी माही ने मंच पर पहुंचते ही सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहेब को हाथ जोड़ कर नमन किया. उन्होंने कहा कि आगरा में इतना बड़ा आयोजन होना बाबा साहेब की देन है. पहली बार आगरा आयी है गिन्नी माही ने मंच से जय जय जय भीम मैं गाउ मैं बेटी भीमराव की... आदि गीत गाकर धमाल मचा दिया. गुरुवार को होंगे ये कार्यक्रम भीमनगरी समारोह के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुभाष सागर ने बताया कि 16 अप्रैल को बौद्ध रीति-रिवाज से दहेज रहित सौ जोड़ो के सामूहिक विवाह होंगे. सौ घोड़ो पर सौ दूल्हों की बारात भव्य बैण्ड बाजे के साथ तहसील चौराहा से जीआईसी मैदान पहुंचेगी. महामंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि शाम को मंच पर संगीत संध्या में गायक अनुज जाटव पियावली और देवीराम पप्पू अपनी प्रस्तुति देंगे. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रहेंगे.

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